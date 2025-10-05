UPDATE Comisia Electorală Centrală a validat alegerile parlamentare din Moldova / Au fost puse sub semnul întrebării mandatele obținute de partidul lui Victor Costiuc, susținut de George Simion și cu multiple conexiuni cu Rusia / Care sunt pașii următori

O ședință crucială a Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău a avut loc duminică: Membrii CEC decid dacă vor sesiza Curtea Constituțională cu privire la anularea mandatelor de parlamentar obținute de Victor Costiuc, șeful Partidului Politic Democrația Acasă, care a intrat în Parlament în 28 septembrie obținând 5,62% din voturile moldovenilor.

UPDATE 22:00 Comisia Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și va transmite decizia sa Curții Constituționale din Republica Moldova. Cum se repartizează voturile în Parlament și care sunt pașii următori?

La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722. Cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite astfel, conform Cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite astfel, conform newsmaker.md

PAS – 55 locuri

Blocul Patriotic – 26 locuri

Blocul Alternativa – 8 locuri

Partidul Nostru – 6 locuri

Partidul Democraţia Acasă – 6 locuri

Formaţiunile au obţinut următorul număr de voturi: PAS – 792.557 voturi, Blocul electoral „Patriotic” – 381.984, Blocul electoral „Alternativa” – 125.706, „Partidul Nostru” – 97.852 de voturi, Partidul „Democraţia Acasă” – 88.679.

Potrivit legislaţiei, Curtea Constituţională are zece zile pentru a valida sau a anula scrutinul şi mandatele deputaţilor aleşi. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial în cel mult două zile, mai arată publicația din Moldova.

Noul Parlament trebuie convocat de şeful statului în cel mult 30 de zile de la alegeri, în şedinţa de constituire. Atunci, Curtea Constituţională prezintă raportul, iar legislativul devine legal constituit. Deputaţii aleg conducerea – preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii, Biroul permanent – şi formează fracţiunile parlamentare în cel mult zece zile de la constituire.

Procesul continuă cu desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru. Acesta are la dispoziţie 15 zile pentru a prezenta în plen lista miniştrilor şi programul de activitate. Dacă obţine majoritatea voturilor deputaţilor, Guvernul este învestit. În cel mult 14 zile de la vot, preşedintele ţării semnează decretul, iar miniştrii depun jurământul, mai arată newsmaker.md.

Astfel, în mai puţin de două luni de la scrutin, Republica Moldova ar putea avea un nou Parlament funcţional şi un Guvern învestit.

Costiuc a fost susținut de șeful partidului extremist AUR, George Simion, după ce acesta și-a retras partidul din cursa electorală pentru că ar fi fost cotat în sondaje la 0%.

G4Media a arătat cum PAS, partidul Maiei Sandu care a obținut majoritatea absolută la alegerile parlamentare și poate forma singur noua guvernare, a contestat la Comisia Electorală Centrală (CEC) în special sprijinul obținut de formațiunea lui Vasile Costiuc din partea lui George Simion pe rețelele de socializare.

Simion, liderul partidului extremist AUR, este considerat de autoritățile de la Chișinău pericol pentru securitatea națională și îi este interzisă intrarea atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina.

Reprezentanții PAS avertizează că implicarea lui George Simion în campania electorală din Republica Moldova reprezintă un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestația citată de Ziarul de Gardă. Din aceste motive, PAS a solicitat anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA, mai arată publicația din Moldova.

G4Media a arătat chiar în ziua alegerilor parlamentare cum George Simion, șeful partidului extremist AUR, îndemna moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia, printr-un video rostogolit pe TikTok de simpatizanții Democrația Acasă în duminica alegerilor parlamentare:

”Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok, înainte de alegerile parlamentare de duminică.

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat încă din luna mai cum Vasile Costiuc este mâna dreaptă a lui George Simion în Republica Moldova. El a făcut campania AUR și chiar a denunțat fără nicio probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Pe de altă parte, Simion a semnalat cu câteva zile înainte de alegeri o presupusă tentativă de scoatere din cursa electorală a partidului Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, fapt care în realitate nu s-a concretizat.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Informația despre participarea lui Vasile Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS), potrivit unui document obținut de G4Media. Citește investigația integrală aici.

O investigație Context.ro realizată în baza unei analize Expert Forum a arătat cum o rețea de conturi de TikTok îl promova pe Vasile Costiuc, cu peste 400 de clipuri video și mii de urmăritori suspecți. Analiza EFOR a scos la iveală indicii solide că ar fi fost vorba de o tentativă de manipulare a algoritmilor.