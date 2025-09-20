Morrissey şi-a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”

Controversatul artist britanic Morrissey a anulat două concerte în SUA din cauza unei „ameninţări credibile la adresa vieţii sale”, potrivit paginii sale oficiale de Facebook, informează publicația The Guardian, citată de News.ro.

Fostul solist al trupei The Smiths, în vârstă de 66 de ani, urma să concerteze vineri seara la Foxwoods Resort Casino din Mashantucket, Connecticut, şi sâmbătă la MGM Music Hall din Fenway, Boston, Massachusetts.

Însă într-o declaraţie publicată vineri seara pe contul său de Facebook se menţionează: „În ultimele zile, a existat o ameninţare credibilă la adresa vieţii lui Morrissey. Din motive de precauţie pentru siguranţa artistului şi a publicului, concertul de diseară de la Foxwoods a fost anulat. Vă mulţumim pentru înţelegere.”

O a doua postare a precizat că ambele concerte au fost anulate din cauza „evenimentelor recente şi din motive de precauţie pentru siguranţa artistului şi a trupei”.

Cântăreţul britanic, al cărui nume complet este Steven Patrick Morrissey, se află într-un turneu mondial şi urmează să concerteze marţi în Philadelphia, Pennsylvania, având programate spectacole în întreaga SUA înainte de a pleca în Mexic pentru un concert pe 31 octombrie.

La începutul acestei săptămâni, un bărbat de 26 de ani din Ottawa, Canada, a fost eliberat pe cauţiune după ce ar fi ameninţat că îl va ucide pe Morrissey la concertul său din oraş.

Bărbatul este acuzat că l-a ameninţat pe Morrissey pe Bluesky pe 4 septembrie, a raportat Ottawa Citizen, citând documente judiciare.

Potrivit sursei citate, într-o postare în social media se spunea: „Steven Patrick Morrissey, când vei concerta la TD Place aici, în Ottawa, săptămâna viitoare, în seara zilei de 12 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, voi fi prezent în sală, în public, şi voi încerca să te împuşc de mai multe ori şi să te ucid cu o armă foarte mare pe care o deţin ilegal”.

Concertul din Ottawa a avut loc conform planului.

Postarea de pe Instagram de pe contul lui Morrissey nu a dat detalii despre „evenimentele recente” la care se referea, dar a apărut după ce activistul conservator proeminent Charlie Kirk a fost împuşcat mortal în timpul unui eveniment public din Utah săptămâna trecută.

Morrissey a anunţat luna aceasta că „nu a avut de ales” decât să scoată la vânzare toate participaţiile sale în The Smiths.

Tranzacţia, anunţată pe site-ul său web, Morrissey Solo, într-o postare intitulată „A Soul for Sale” (Un suflet de vânzare), ar include numele şi grafica trupei, pe care el le-a creat, precum şi partea sa din drepturile de comercializare, compoziţiile lirice şi muzicale, sincronizarea, înregistrările şi drepturile contractuale de publicare.

Steven Patrick Morrissey, născut pe 22 mai 1959, a format, împreună cu Johnny Marr, trupa The Smiths, care a activat între anii 1982 – 1987. Considerată una dintre cele mai importante formaţii new-wave ale perioadei, The Smiths a devenit un „grup-cult”, bazându-şi succesul pe textele lui Morrissey.

El şi-a început cariera solo în 1988, când a lansat discul „Viva Hate”. Morrissey a concertat la Sala Palatului din Bucureşti, în octombrie 2015.