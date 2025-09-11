MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri

MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit companiilor, noul zăcământ contribuie în mod semnificativ la securitatea aprovizionării Ungariei, transmite News.ro.

”MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Sonda, denumită Galgahévíz-4, are o capacitate de producţie de aproximativ 1.000 de barili de ţiţei pe zi, care este prelucrat la rafinăria Dunărea din Százhalombatta. Noua descoperire coincide cu cea de-a 60-a aniversare a câmpului Algyő, unde producţia de petrol şi gaze naturale a început în 1965 şi continuă să joace un rol semnificativ în mixul de energie al Ungariei”, anunţă companiile.

Partenerii au început forarea sondei Galgahévíz-4 în Galgahévíz, care face parte din zona de concesiune ”Mogyoród”, la sfârşitul lunii mai, şi au atins adâncimea ţintă de 2.400 de metri în 37 de zile. După testele realizate cu succes, sonda a fost pusă în funcţiune şi are o capacitate de producţie de aproximativ 1.000 de barili de ţiţei pe zi. O&GD şi MOL împart volumul extras într-un raport de 51% – 49%. Forajul a fost efectuat de filiala MOL, Rotary Zrt., folosind platforma de foraj R-69.

”Noul zăcământ contribuie în mod semnificativ la securitatea aprovizionării Ungariei, deoarece producţia internă reduce dependenţa de importuri. Incertitudinile legate de rutele de aprovizionare confirmă, de asemenea, că cu cât există mai multe conducte în regiune, cu atât creşte nivelul de siguranţă că va fi întotdeauna suficientă energie. Cu toate acestea, cea mai bună sursă este întotdeauna cea internă, motiv pentru care MOL tratează explorarea hidrocarburilor în Ungaria cu prioritate”, a declarat György Bacsa, directorul operaţional al MOL Ungaria.

Pe lângă descoperirea comună cu O&GD, MOL a descoperit recent hidrocarburi în mai multe locaţii din Ungaria: forajul Vecsés-2 în noiembrie 2022, Vecsés-1 în mai 2024 şi Vecsés-3 în noiembrie 2024 s-au dovedit a fi de succes. În martie 2025, MOL a descoperit petrol în regiunea Transdanubia, lângă Somogysámson. În plus, a finalizat 25 de foraje în cadrul programului „gaz de mică adâncime” lansat în 2019.

MOL este cel mai mare producător de hidrocarburi din Ungaria, cu o producţie provenită din aproape 1.300 de sonde de petrol şi gaze naturale. În 2024, MOL a generat 47% din producţia internă de petrol (aproape 600.000 de tone) şi aproape 80% din producţia de gaze naturale (aproape 1,5 miliarde de metri cubi). Ungaria este, de asemenea, cea mai importantă ţară din portofoliul de producţie de petrol şi gaze al Grupului MOL, reprezentând în prezent aproximativ 39% din producţia totală. Sonda Galgahévíz-4 contribuie cu aproximativ 4% la producţia de ţiţei a MOL în Ungaria.

”Noua descoperire coincide cu cea de-a 60-a aniversare a câmpului Algyő, unde producţia de petrol şi gaze naturale a început în 1965. Câmpul s-a dovedit a fi cel mai puternic şi mai stabil pilon al securităţii aprovizionării Ungariei, cu aproape 1.000 de sonde de hidrocarburi forate de-a lungul anilor. Deşi rezervele cunoscute se epuizează, Algyő este important pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei până în prezent, deoarece câmpul furnizează în prezent o zecime din cererea totală de gaze naturale a ţării şi cinci la sută din cererea de ţiţei. În anii 1980, la apogeul producţiei, acest raport a atins 70%”, arată MOL.

De asemenea, MOL construieşte un parc solar de 37,4 MWp şi un sistem asociat de stocare a energiei electrice cu o capacitate de stocare de 40 MWh la situl său din Algyő. Investiţia permite instalaţiilor MOL din Algyő să atingă independenţa energetică, îmbunătăţeşte semnificativ flexibilitatea aprovizionării cu energie electrică şi reduce emisiile de CO2 ale sitului cu 13.000 de tone pe an.

”Astăzi, rolul sitului se transformă treptat în conformitate cu sustenabilitatea şi tranziţia energetică: pe lângă extracţia de hidrocarburi, producţia şi stocarea energiei regenerabile devin din ce în ce mai importante. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă alături de combustibilii fosili este esenţială pentru tranziţia verde inteligentă, care este unul dintre elementele cheie ale strategiei pe termen lung SHAPE TOMORROW a Grupului MOL”, menţionează grupul.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări.