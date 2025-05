Grupurile MVM şi MOL semnează un acord de comerţ cu petrol, prin care vor transporta ţiţei din regiunea Mării Caspice până la terminalul Ceyhan din Turcia prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan

Grupul MOL şi Grupul MVM au încheiat un acord de comerţ cu petrol, care vizează o mai bună diversificare a surselor de aprovizionare cu energie din regiune, cu un accent deosebit pe Ungaria şi Slovacia, ţări care nu au ieşire la mare. Cele două companii vor transporta ţiţei din regiunea Mării Caspice până la terminalul Ceyhan din Turcia prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), de unde urmează să fie distribuit către pieţele Grupului MOL, transmite News.ro.

Grupul MOL utilizează ţiţeiul azer de mai mulţi ani. În 2020, compania a achiziţionat o participaţie din câmpul petrolifer Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), de unde a alimentat regiunea cu 5 milioane de barili de ţiţei anul trecut. Grupul MVM a devenit investitor în regiunea azeră în 2024, achiziţionând o participaţie de 5% în cadrul acordului de partajare a producţiei pentru câmpul de gaz şi condensat (ţiţei) Shah Deniz.

Pentru o mai mare diversificare a aprovizionării cu energie a regiunii, MOL cumpără în medie 100.000 de barili de ţiţei pe lună din zăcământul de gaze de mare adâncime Shah Deniz din Azerbaidjan. Colaborarea comercială dintre MOL şi MVM va genera un volum anual echivalent cu aproximativ două transporturi petroliere de ţiţei azer către regiune – în plus faţă de transportul lunar pe care MOL îl importa deja.

„Grupul MVM a efectuat mai multe demersuri în ultima perioadă pentru a diversifica aprovizionarea cu gaze naturale din Ungaria şi regiune. Suntem mândri să contribuim acum şi la securitatea aprovizionării regionale cu petrol. Pachetul de acţiuni deţinut de MVM la câmpul Shah Deniz nu este doar o investiţie financiară solidă, ci şi un sprijin indirect pentru aprovizionarea cu energie a regiunii, deoarece o parte din ţiţeiul produs acolo va ajunge în Europa Centrală. Parteneriatul dintre MVM şi MOL este un exemplu de acord logistic reciproc avantajos între cele mai mari două companii energetice din Ungaria. Acordul este în deplină concordanţă cu obiectivele ţării de consolidare a securităţii energetice, precum şi cu strategia 2035 a Grupului MVM”, a declarat Réka Martini, director de Strategie şi Tranzacţii în cadrul Grupului MVM.

MOL s-a angajat de mai mulţi ani să diversifice portofoliul de aprovizionare cu energie al regiunii. Până în 2022, compania investise 170 de milioane dolari în dezvoltarea conductei Adria şi a infrastructurii aferente pentru a consolida securitatea energetică a regiunii prin asigurarea a cel puţin două rute de aprovizionare eficiente. De atunci, MOL a testat 14 tipuri diferite de ţiţei de altă provenienţă şi continuă să lucreze la creşterea flexibilităţii tehnologice în rafinăriile sale.

„Poziţia MOL este clară: cu cât mai multe surse de ţiţei putem aduce în ţările fără ieşire la mare din regiune, cu atât mai sigură şi mai accesibilă devine aprovizionarea cu combustibil. De ani de zile, lucrăm nu numai la modernizarea tehnologiei şi infrastructurii rafinăriilor noastre, ci şi la construirea unui portofoliu diversificat de surse de aprovizionare. Acordul comercial cu MVM este un pas important în eforturile noastre, oferindu-ne o soluţie stabilă şi uşor de gestionat. Rămân încă multe de făcut, deoarece securitatea energetică a regiunii necesită cel puţin două conducte petroliere operaţionale şi competitive din punct de vedere comercial. În prezent, conducta Adria nu poate fi considerată o rută de aprovizionare completă”, a declarat Gabriel Szabó, vicepreşedinte executiv al Segmentului Downstream din cadrul Grupului MOL.

Grupul MOL utilizează ţiţei azer în rafinăriile sale de mai mulţi ani. În martie 2023, compania a livrat o încărcătură de ţiţei Azeri Light din câmpul petrolifer Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) din Azerbaidjan – de unde a achiziţionat o participaţie în 2020 – către rafinăria sa, Slovnaft. Încărcătura de 80.000 – 90.000 de tone a fost transportată din portul Ceyhan din Turcia şi adusă la Bratislava prin conducta Adria. Până în 2023, rafinăria Slovnaft testase cu succes diferite tipuri de ţiţei din Orientul Mijlociu şi regiunea Mării Caspice. Cu toate acestea, prelucrarea ţiţeiului obţinut din propriile zăcăminte a reprezentat o etapă nouă şi semnificativă pentru companie.

”Dincolo de beneficiile financiare, parteneriatul internaţional dintre cele două mari companii energetice din Ungaria are, de asemenea, o importanţă strategică, deoarece petrolierele închiriate în comun contribuie direct la securitatea energetică a Ungariei”, arată grupul.