Echipă de vis pentru Visma în Turul Spaniei 2025 la ciclism

Olandezii de la Team Visma au anunțat componența echipei cu care vor participa la Turul Spaniei 2025 la ciclism. De la linia de start nu va lipsi Jonas Vingegaard, 28 de ani, vedeta echipei și dublu câștigător al Turului Franței (2022, 2023).

Jonas Vingegaard va participa la Turul Spaniei la ciclism

Pentrul utimul mare tur ciclist al sezonului 2025, Visma Lease a Bike a precizat care sunt rutierii pe care se va baza cu ocazia Turului Spaniei.

Liderul Jonas Vingegaard face parte din echipă, el dorind cumva să răzbune înfrângerea din Turul Franței: a terminat al doilea, el fiind învins de Tadej Pogacar.

Pe lângă danezul Jonas, cei de la Visma îi vor aduce la start și pe Sepp Kuss, campion în La Vuelta acum doi ani, și Matteo Jorgensen, doi locotenenți de lux pentru Vingegaard.

Din echipă nu vor lipsi belgianul Victor Campenaerts, olandezii Dylan van Baarle și Wilco Kelderman, britanicul Ben Tulett şi francezul Axel Zingle.

Practic, Visma își anunță intențiile clare de a câștiga competiția din Spania.

Va fi pentru a treia oară când Vingegaard va lua startul în La Vuelta. Cel mai bun rezultat: un loc doi la ediția din 2023. Atunci, campion s-a încoronat coechipierul Sepp Kuss.

Jonas vrea victoria în premieră, cu atât mai mult cu cât Tadej Pogacar, marele rival, nu va participa la Turul Spaniei 2025.

La Vuelta se va disputa în perioada 23 august – 14 septembrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.

🇪🇸#LaVuelta25 Ciao Vuelta 💛 ❤️ 🐂 Back in Torino again. Meet our squad and read the preview: https://t.co/Ut2LBpy5Ny pic.twitter.com/OPQnBAhTfy — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 18, 2025

