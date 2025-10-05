O planetă vagabondă observată de astronomi are o rată de creștere record de 6,6 miliarde de tone pe secundă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Astronomii au observat o planetă care, în anumite privințe, se comportă mai degrabă ca o stea — inclusiv o creștere masivă fără precedent la o planetă care plutește liber, scrie CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Planeta vagabondă, care nu orbitează în jurul niciunei stele, se numește Cha 1107-7626 și se află în afara sistemului nostru solar, la 620 de ani-lumină de Pământ, în constelația Chamaeleon. Un singur an-lumină, sau distanța parcursă de lumină într-un an, este egală cu 5,88 trilioane de mile (9,46 trilioane de kilometri).

Planeta are o masă de cinci până la zece ori mai mare decât Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Și devine din ce în ce mai mare cu fiecare secundă, potrivit unui nou studiu publicat joi în The Astrophysical Journal Letters.

Estimată a avea o vechime de 1 milion până la 2 milioane de ani, Cha 1107-7626 este încă în formare, a spus coautorul studiului, Aleks Scholz, astronom la Universitatea St. Andrews din Scoția. Poate părea veche, dar din punct de vedere astronomic, planeta este încă la început. În schimb, planetele din sistemul nostru solar au o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani.

Cha 1107-7626 este înconjurată de un disc de gaz și praf, care cade constant pe planetă și se acumulează în timpul unui proces pe care astronomii îl numesc acreție. Dar viteza cu care crește tânăra planetă variază, au spus autorii studiului.

Observațiile efectuate cu ajutorul Very Large Telescope al Observatorului European de Sud din deșertul Atacama din Chile, împreună cu observațiile ulterioare efectuate de telescopul spațial James Webb, au arătat că planeta acumulează material de aproximativ opt ori mai repede decât cu câteva luni în urmă și înghite gaz și praf la o viteză record de 6,6 miliarde de tone (6 miliarde de tone metrice) pe secundă.