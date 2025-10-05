Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti răniţi în Barcelona, în ciocnirile dintre polițiști și protestatarii pro-palestinieni

Opt persoane au fost arestate şi 20 de poliţişti au fost răniţi în ciocniri între protestatari pro-palestinieni şi poliţie la Barcelona, a anunţat poliţia duminică, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Manifestanţii au vandalizat magazine despre care au susţinut că au legături cu Israelul, în timpul unui marş în mare parte paşnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, a precizat poliţia.

Zeci de mii de persoane au participat la proteste la Madrid şi în zeci de alte oraşe spaniole, precum şi la Roma şi Lisabona, pe fondul furiei provocate de interceptarea de către Israel a flotilei umanitare Global Sumud, care plecase din Barcelona, încercând să spargă blocada impusă teritoriului palestinian.

Dintre cei 49 de spanioli care au fost reţinuţi de forţele israeliene din rândul participanţilor la flotila pentru Gaza, 21 urmau să se întoarcă în Spania din Tel Aviv duminică, a menţionat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, pentru televiziunea spaniolă RTVE.

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 şi a criticat vocal acţiunile Israelului în Gaza, a interzis luna trecută livrarea de arme sau combustibil pentru avioane de uz militar către Israel.