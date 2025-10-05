Premieră în Europa: Palestina și Țara Bascilor, meci de fotbal amical la Bilbao pe 15 noiembrie / Încasările vor fi donate unor organizații care oferă ajutor în Fâșia Gaza

Președinții federațiilor palestiniană și bască s-au întâlnit sâmbătă la Guernica (Spania) pentru a prezenta meciul amical dintre cele două selecționate, programat pe 15 noiembrie la Bilbao. Va fi primul meci disputat de Palestina pe pământ european, transmite L’Equipe.

Evenimentul a avut loc la Guernica, oraș martir al bombardamentului din 1937 din timpul războiului civil spaniol, devenit un simbol universal împotriva violenței. Acolo, federațiile de fotbal din Țara Bascilor și Palestina au prezentat meciul amical care se va juca pe 15 noiembrie, la ora 20:30, pe stadionul San Mamés din Bilbao.

Va fi pentru prima dată când echipa națională a Palestinei va juca un meci în Europa. Evenimentul are și o dimensiune umanitară: toate încasările din bilete – care vor fi puse în vânzare în octombrie – vor fi donate unor organizații care oferă ajutor în Fâșia Gaza.

Președinții celor două federații, Jibril Rajoub și Iker Goñi, s-au întâlnit la Muzeul Păcii din Guernica. „Acest meci are o semnificație politică foarte profundă. Dorim să reamintim comunității internaționale, inclusiv Statelor Unite, că este vorba despre o problemă politică. Vor înțelege mesajul și vor lua decizia corectă la momentul potrivit? Sper că da”, a declarat Jibril Rajoub, președintele Federației Palestiniene, care a ținut să mulțumească poporului basc pentru sprijinul oferit, manifestat inclusiv în timpul Turului ciclist al Spaniei (Vuelta 2025), potrivit postului Cadena SER.

„La 90 de ani distanță, simbolul Guernicăi rămâne viu și ne provoacă să reflectăm la suferința altor popoare”, a spus Iker Goñi, președintele Federației de Fotbal a Țării Bascilor.

Goñi a subliniat că alegerea orașului Guernica nu este întâmplătoare: „Într-un loc ca acesta, este imposibil să nu-ți amintești de 26 aprilie 1937, când barbaria a distrus orașul și a ucis aproape 2.000 de oameni nevinovați. Tragedia Guernicăi a devenit un simbol universal împotriva violenței și nedreptății. Astăzi, aproape 90 de ani mai târziu, acest simbol rămâne viu și ne amintește de suferința altor popoare.”

Deși echipa Palestinei este recunoscută oficial de FIFA, selecționata Țării Bascilor nu este afiliată.