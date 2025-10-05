O furtună puternică a provocat pene de curent, căderi de copaci şi anularea de zboruri în mai multe ţări europene

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.

În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.

În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.

Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.

În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.