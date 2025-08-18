Opt persoane au fost trimise în judecată pentru că ar fi înființat o fabrică clandestină de prelucrat tutun în Călăraşi

Parchetul General a trimis în judecată opt persoane, acuzate că au înfiinţat în judeţul Călăraşi o fabrică clandestină de prelucrat tutun, prejudiciul adus statului fiind estimat la 1,8 milioane lei, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului, în perioada februarie – august 2023, inculpaţii au desfăşurat, în mod repetat, activităţi clandestine de prelucrare de tutun frunză, introdus fraudulos în România de către cetăţeni bulgari şi români.

Tutunul a fost transportat direct la locaţia de prelucrare situată într-o comună din judeţul Călăraşi, unde a fost identificat un utilaj folosit în acest sens. Acolo era mărunţit, obţinându-se astfel tutun pentru fumat, pe care inculpaţii îl comercializau.

Tutunul astfel obţinut şi care poate fi fumat fără o prelucrare ulterioară este supus accizării, iar prin activitatea infracţională a celor opt persoane a fost cauzat un prejudiciu 1.833.811 de lei bugetului de stat.

În acest caz, procurorii au pus sechestru pe bunurile deţinute de unul dintre inculpaţi.

De asemenea, anchetatorii au solicitat Judecătoriei Călăraşi confiscarea specială a mai multe bunuri, printre care 843 kg tutun mărunţit şi 395 kg tutun frunze, cantităţi ridicate cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Călăraşi, instanţă competentă să judece cauza pe fond.