G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Opt persoane au fost trimise în judecată pentru că ar fi înființat…

tutun
Sursa foto: Pexels / Thibault Luycx

Opt persoane au fost trimise în judecată pentru că ar fi înființat o fabrică clandestină de prelucrat tutun în Călăraşi

Articole18 Aug 0 comentarii

Parchetul General a trimis în judecată opt persoane, acuzate că au înfiinţat în judeţul Călăraşi o fabrică clandestină de prelucrat tutun, prejudiciul adus statului fiind estimat la 1,8 milioane lei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform unui comunicat al Parchetului, în perioada februarie – august 2023, inculpaţii au desfăşurat, în mod repetat, activităţi clandestine de prelucrare de tutun frunză, introdus fraudulos în România de către cetăţeni bulgari şi români.

Tutunul a fost transportat direct la locaţia de prelucrare situată într-o comună din judeţul Călăraşi, unde a fost identificat un utilaj folosit în acest sens. Acolo era mărunţit, obţinându-se astfel tutun pentru fumat, pe care inculpaţii îl comercializau.

Tutunul astfel obţinut şi care poate fi fumat fără o prelucrare ulterioară este supus accizării, iar prin activitatea infracţională a celor opt persoane a fost cauzat un prejudiciu 1.833.811 de lei bugetului de stat.

În acest caz, procurorii au pus sechestru pe bunurile deţinute de unul dintre inculpaţi.

De asemenea, anchetatorii au solicitat Judecătoriei Călăraşi confiscarea specială a mai multe bunuri, printre care 843 kg tutun mărunţit şi 395 kg tutun frunze, cantităţi ridicate cu ocazia efectuării unor percheziţii domiciliare.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Călăraşi, instanţă competentă să judece cauza pe fond.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tentativă de omor la Călărași: o femeie înjunghiată de fostul concubin într-un centru maternal

Articole17 Aug • 463 vizualizări
0 comentarii

O comună din Călărași cu buget anual de 10 milioane de lei alocă echivalentul a un sfert din acești bani pentru digitalizare / Asfaltările și renovarea școlii, pe planul doi pentru autorități

Articole11 Iul 2025
4 comentarii

„Tun” imobiliar cu prejudiciu de 8,7 milioane de euro, la Ploieşti / 14 persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată, printre inculpaţi numărându-se avocaţi şi notari

Articole21 Mai 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.