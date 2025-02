Schema de livrare a gazului în regiunea transnistreană. O companie afiliată anterior premierului Ungariei, cu foști proprietari ruși și o necunoscută din Dubai

Compania „MET Gas and Energy Marketing AG”, care ar urma să livreze gaze naturale pentru regiunea transnistreană, prezentată de autoritățile de la Chișinău ca fiind maghiară, este înregistrată în Elveția, dar este condusă de cetățeni ai Ungariei. Compania a fost anterior controlată de oameni de afaceri apropiați prim-ministrului maghiar, Viktor Orban, și ar fi beneficiat de favoruri din partea autorităților de la Budapesta, după cum au arătat mai multe investigații jurnalistice ale presei din Ungaria și din Elveția. De asemenea, compania a avut anterior proprietari ruși și a beneficiat de un împrumut de la o bancă rusească ce a ajuns ulterior sub sancțiuni internaționale, potrivit presei maghiare., scrie ZIARUL DE GARDĂ, preluat de Rador Radio România..

După ce autoritățile de la Tiraspol au anunțat că refuză ajutorul Uniunii Europene de 60 de milioane de euro, ce urma a fi utilizat pentru achiziția de gaze naturale pe piața europeană, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) de la Chișinău a permis regiunii transnistrene să cumpere gaze prin intermediul a două companii, una înregistrată în Elveția, dar cu proprietari maghiari, alta – înregistrată în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Astfel, compania „MET Gas and Energy Marketing AG” ar urma să fie plătită de JNX General Trading L.L.C din Dubai pentru a aduce gazul la frontiera cu R. Moldova, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean la 10 februarie. „Ambele companii au fost verificate. MET Gas and Energy Marketing AG este trader de gaze naturale pe piața europeană. Pentru JNX General Trading L.L.C nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește legislația națională și internațională. La fel, în spatele companiilor nu au fost identificați cetățeni moldoveni. MET Gas and Energy Marketing AG va livra gazul la hotar cu R. Moldova în baza contractului semnat cu Moldovagaz”, se mai arăta în mesajul premierului. Vadim Krasnoselski, liderul separatist de la Tiraspol, a declarat că livrarea de gaze prin această schemă va fi posibilă „cu ajutorul creditului și al sprijinului funcțional rusesc”, fără a oferi alte detalii.

Companie maghiară, înregistrată în Elveția și fondată de grupul „MOL”



MET Gas and Energy Marketing AG face parte din MET Group, care, la rândul său, a fost fondat de grupul „MOL”, un mare conglomerat de companii din Ungaria, ce aparține parțial statului și efectuează tranzacții cu petrol și gaze. Grupul „MET” a fost înregistrat în 2012 în Elveția, în localitatea Zug, dar a fost fondat în 2007, în Ungaria, de către foști manageri ai gigantului energetic „MOL”.

Compania este deținută în prezent în proporție de 90 la sută de către propriii angajați și 10 la sută – de Keppel Infrastructure, cu activități în domeniul energiei și surselor regenerabile, parte a Keppel Corporation, o companie din Singapore.

Grupul „MET” este condus de Benjamin Lakatos, care este președinte al consiliului de administrație și director. În biografia sa, el menționează că și-a început cariera în grupul „MOL”, că a reușit să facă din MET o companie elvețiană importantă în domeniul energiei, iar din 2018 a devenit proprietarul majoritar al grupului „MET” printr-o achiziție. În noiembrie 2022 a fost ales președinte al Consiliului de Administrație.

Controlată anterior de oameni de afaceri apropiați lui Orban

Publicația elvețiană „Tages-Anzeiger” scria în 2014 că grupul „MET” a devenit cunoscut pentru structuri de proprietate opace. Publicația elvețiană făcea trimitere la portalul de investigații din Budapesta „Atlatszo”, care a urmărit structurile prin firme din Cipru și Insulele Cayman, descoperind adevărații proprietari: oligarhi maghiari ce aveau legături strânse cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, care deține această funcție din 2010 (anterior a mai fost prim-ministru, între 1998 și 2002).

Astfel, grupul „MET” era deținut în 2014 parțial de grupul „MOL” din Ungaria, precum și de alte companii, inclusiv una din Cipru, controlată prin alte companii offshore de către antreprenorul maghiar István Garancsi, patronul clubului de fotbal „MOL Vidi FC” (anterior se numea „FC Fehervar”), al cărui sponsor principal este compania multinațională maghiară de petrol și gaze „MOL”. Un alt coproprietar al MET era în 2014 György Nagy, care avea legături și afaceri comune cu un „protejat al lui Orban”, Sandor Csanyi, care era și vicepreședinte al companiei „MOL”.

Președintele companiei, Benjamin Lakatos, a declarat pentru presa din Elveția că mutarea afacerii în Elveția a fost motivată de impozitele favorabile, de recunoașterea internațională ca firmă elvețiană și că afacerea sa nu are nimic de-a face cu politica. Sursa menționează în acest context că partidul „Fidesz” al lui Viktor Orban ar fi fost finanțat de grupul „MOL”, fondator al grupului „MET” (este citat un raport secret al ambasadei SUA la Budapesta, publicat de Wikileaks). De asemenea, este citat un raport al Transparency International Ungaria, în care se menționa că în Ungaria, „cele mai importante decizii sunt luate în tribunele VIP ale meciurilor de fotbal”.

O „înțelegere ciudată” – afacerea cu Gazoductul austro-ungar



Publicația din Elveția „Tages-Anzeiger” mai nota că ascensiunea MET a fost legată de ascensiunea politică a lui Orban. Sursa amintește faptul că în 2010, Victor Orban, când partidul său a câștigat alegerile și el a ajuns din nou în fotoliul de prim-ministru, a promis scăderea costurilor la energie. Pentru a reduce prețurile, compania de stat „MVM” a fost autorizată să acceseze rezervele de gaze și să cumpere gaz ieftin de pe piața internațională. Totuși, gazul nu a fost doar depozitat, ci a fost revândut companiei „MET” din Ungaria, care l-a vândut mai departe pe piața ungară la prețuri mai mari.

Schema este descrisă și într-un studiu realizat de Centrul de Cercetare a Corupției Budapesta (CRCB), la comanda Asociației „Energiaklub”, care a analizat relația companiei cu guvernul maghiar în perioada 2011-2015. Studiul este citat de portalul maghiar „444.hu”, care titra în 2016 că „afacerea MET ar fi fost una bazată pe corupție” și relata că între 2011 și 2015, societatea de stat „MVM” a fost autorizată de guvern să utilizeze o parte semnificativă din capacitatea Gazoductului austro-ungar, scopul fiind înlocuirea gazelor din rezervele strategice pentru a reduce costurile. Însă compania „MVM” a cumpărat gaze naturale de la grupul „MET” din Elveția, care avea atunci capital maghiar-rus, ca apoi să le vândă companiei „MET” din Ungaria. Același studiu a evaluat că în acea perioadă, printre cele mai importante persoane care au influențat activitatea grupului „MET” erau inclusiv prim-ministrul maghiar, Viktor Orban și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Studiul a arătat că deciziile luate de guvernul de la Budapesta, compania de stat „MVM” și grupul „MET”, legate de aceste tranzacții, nu au fost în logica pieței, iar portalul maghiar „444.hu” a scris ca era o „afacere coruptă”, o „înțelegere ciudată”, care a scos în vileag situația de „stat capturat” și de „clientelism”.

„Viktor Orban nu are nimic în comun cu această companie”, a declarat într-un interviu pentru presa maghiară reprezentantul grupului „MET”, Csaba Lantos, în 2015. Potrivit lui, contractul privind Gazoductul austro-ungar nu ar fi avantajat MET.

Împrumut de la o bancă rusească



Portalul de investigații din Budapesta „Atlatszo” a mai scris anterior despre legăturile companiei „MET” cu Banca Internațională de Investiții din Rusia, care și-a mutat sediul la Budapesta în 2019, iar în 2023 s-a retras din Ungaria după sancțiunile impuse de SUA. Între timp, devenise cunoscută ca „banca spionilor ruși din Budapesta”. Publicația maghiară scria în 2019, când abia se discuta despre faptul că banca rusească urma să-și mute sediul în capitala Ungariei, despre faptul că grupul „MET” ar fi luat un credit de 4,8 miliarde de forinți (aproximativ 15 milioane de euro la cursul de atunci) pentru achiziționarea în 2017 a companiei „Tigaz”, distribuitorul maghiar de gaze naturale.

Aceeași publicație mai scria că afacerea „MET” este bine documentată în presa maghiară și că prin ea au câștigat miliarde unele persoane din cercuri de afaceri apropiate guvernului, precum și unii proprietari ruși, „ceea ce a necesitat, desigur, ajutorul substanțial al guvernului maghiar și aprobarea Kremlinului”.

Foști proprietari ruși

Portalul maghiar „444.hu” a scris despre foștii proprietari ruși ai companiei „MET”, care la fondarea ei era deținută sută la sută de compania „MOL”, iar în 2009, jumătate din companie a fost cumpărată de firma deținută de cetățeni ruși „Normeston Trading Ltd”, înregistrată în Belize. Tranzacția a fost aprobată de Comisia Europeană, care confirma faptul că firma era controlată de indivizi ruși. Conducerea MET argumenta atunci că avea nevoie de parteneri ruși pentru a înțelege piața rusească a gazelor.

Publicația maghiară leagă această companie de miliardarul rus Megdet Rahimkulov, care deținea acțiuni și în banca „OTP”, și în grupul „MOL”, și la Gazprom, și la banca rusească „Vneshtorgbank”. Ulterior, în 2018, miliardarul rus a ajuns în lista de sancțiuni a Trezoreriei SUA pentru apropierea sa de Kremlin și de Vladimir Putin.

În 2012, Normeston Trading Ltd părăsește MET și partea acesteia în grup este cumpărată de o altă firmă cu rădăcini rusești, RP Explorer Ltd, deși grupul „MET” deja cumpăra gaze pe piața vestică și nu mai avea nevoie de conexiuni rusești, notează publicația maghiară. În scurt timp, firma rusească și Grupul „MOL” i-au vândut câte 10% din acțiuni lui Benjamin Lakatos, care conducea compania. În august 2013, MOL deținea 40%, iar alte 60% erau deținute în felul următor: Benjámin Lakatos – 24,7%, István Garancsi – 10%, György Nagy – 12,7% (cetățeni maghiari) și rusul Ilia Trubnikov – 12,7%.

Poziția MET privind livrarea gazelor pentru regiunea transnistreană

La 10 februarie, grupul „MET” a publicat un comunicat de presă în care a subliniat că este pregătit pentru livrări de gaz în orice punct lichid din Europa, inclusiv pentru a ajuta R. Moldova.

„Dar, astfel de livrări se pot întâmpla numai dacă Operatorul de Sistem de Transport al Gazelor din Ucraina este pregătit pentru aprovizionare”, se subliniază în comunicat. Operatorul din Ucraina a declarat pentru Europa Liberă că încă discută cu MET despre livrările de gaze pentru regiunea transnistreană.

MET a mai adăugat că nu se implică în deciziile legate de finanțarea pentru această sursă de gaz și că sprijină inclusiv pachetul oferit de UE. „MET Group aderă întotdeauna la toate legile privind sancțiunile și reglementările relevante ale Uniunii Europene. Negăm orice asociere cu o situație în afara controlului nostru”, se mai arată în comunicat.

Rise Moldova a scris că grupul „MET” și-a înregistrat o subsidiară în R. Moldova încă în decembrie 2024, practic cu 10 zile înainte de anunţul Gazpromului privind sistarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană. MET Furnizare SRL este deţinută de MET Sales and Trading Holding AG din Elveţia. Beneficiar efectiv este indicat Benjámin Lakatos, fondatorul grupului, iar administratori sunt reprezentanții subsidiarei MET din România.

Compania din Dubai, o necunoscută



JNX General Trading, compania din Dubai prin intermediul căreia ar urma să fi plătit gazul livrat în regiunea transnistreană, informează pe site-ul său că oferă o gamă largă de produse și servicii, inclusiv cercetare de produse și servicii, furnituri industriale, materiale de construcție, produse textile etc. Despre companie se găsește puțină informație. În extrasul din registrul comercial este menționat că JNX General Trading LLC este „o companie cu persoană unică”, potrivit Rise Moldova. ZdG a trimis la adresa oficială de e-mail a companiei un set de întrebări despre implicarea în finanțarea livrărilor de gaze pentru regiunea transnistreană, dar nu a recepționat deocamdată un răspuns.

Achiziție de pe Bursa Română de Mărfuri pentru regiunea transnistreană



Moldovagaz a anunțat că la 11 februarie a cumpărat 2,5 milioane de metri cubi de gaze naturale de pe Bursa Română de Mărfuri din sursele financiare ale SRL „Tiraspoltransgaz” achitate în avans, cu livrare în ziua următoare (12 februarie 2025) consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului.

Finalitatea tranzacției, neclară



Prim-ministrul Dorin Recean a declarat miercuri, 12 februarie, că guvernul nu intervine în prezent și nu facilitează tranzacția de livrare a gazelor către regiunea transnistreană. Totodată, grupul „MET” a comunicat pentru Europa Liberă că încă mai existau probleme, inclusiv de finanțare, dar că rezolvarea lor depinde de partenerul din R. Moldova, mai exact, Moldovagaz. Compania cu origini maghiare a precizat că nu cunoaște despre vreun credit rusesc și că procesul de livrare „mai necesită o implicare activă din partea Ucrainei”.