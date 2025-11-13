Mircea Fechet acuză abuzul din Pădurea Băneasa și tăcerea Ministerului Mediului: „O pădure a devenit șosea urbană cu acordul tacit al celor care ar fi trebuit să o protejeze”

Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, în mandatul căruia drumul forestier din Pădurea Băneasa nu a fost deschis circulației auto, acuză, într-o postare publică însoțită de imagini cu drumul intens tranzitat, că după plecarea sa din funcție ministerul „a ales să tacă și să lase pădurea să se apere singură”. Potrivit acestuia, instituția de mediu avea obligația legală și morală să intervină și să ceară rezilierea contractului care permite accesul auto.

Fechet afirmă că, de trei luni, pădurea este traversată zilnic de mii de vehicule, timp în care peste acest „abuz” s-a așternut liniștea, „o tăcere convenabilă pentru unii și devastatoare pentru pădure”.

El se întreabă retoric dacă „dă bine” să spui că aperi legea, dar „abuzurile nu se opresc când ministrul și beneficiarul direct al unui contract controversat sunt colegi de partid”, cu trimitere la faptul că ministrul Mediului Diana Buzoianu și președintele Federației Greenfield, Cătălin Diaconescu sunt membri USR, în filiala Sectorului 6.

Fechet remarcă și „perdeaua de fum” menită să acopere subiectul deschiderii abuzive a drumului forestier din Băneasa acela al intenției de a declara pădurea Băneasa arie naturală protejată – care „nu s-a concretizat în niciun fel până azi”, proces de durată, fără a fi dublat de acțiunea de a bloca circulația pe drumul forestier.

Concret, fostul ministru amintește că, în toamnă, a cerut oficial conducerii Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului de peaj încheiat de Direcția Silvică Ilfov cu dezvoltatorul imobiliar din Greenfield și să facă demersuri pentru rezilierea sa în instanță, însă „răspunsul a fost o tăcere asurzitoare”. Acesta acuză că absența unei poziții oficiale „înseamnă validarea unui abuz” care arată de fapt că instituția „nu are nimic împotriva tranzacționării pădurii pentru satisfacerea unui interes privat”.

„Pe cât de tare e mutilată Pădurea Băneasa de abuz, pe atât de mare e muțenia pe subiect”, afirmă Mircea Fechet, care spune că primește numeroase sesizări din partea persoanelor ce folosesc pădurea pentru plimbări sau alergare. Potrivit acestora, „în loc să respire aer curat, respiră gaze de eșapament”, iar drumul forestier a fost „vândut la prețul de 10 bani pe autoturism pe zi și transformat în șosea urbană”.

„Dacă Pădurea Băneasa nu mai are niciun apărător în instituția care ar fi trebuit să fie prima linie de apărare a mediului, să nu mire pe nimeni că puntea de încredere între stat și cetățean scârțâie”, afirmă Fechet, care avertizează asupra riscului unui precedent periculos: „O pădure a devenit șosea urbană cu acordul tacit al celor care ar fi trebuit să o protejeze. Cine oprește alte abuzuri similare?”

Context. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat în mod repetat în timpul mandatului că este total împotriva accesului auto în pădure, menționând că drumul nu este drum public, iar traficul cu mii de mașini ar afecta ecosistemul local și funcția de plămân verde a pădurii. Ministrul a criticat, de asemenea, ceea ce consideră a fi o interpretare eronată a Codului Silvic în favoarea dezvoltatorului și a subliniat că accesul la drum trebuie asigurat în mod legal pentru proprietari, dar nu prin transformarea pădurii într-o autostradă pentru trafic auto.

Fechet a negat existența unui acord explicit sau implicit al Ministerului Mediului pentru deschiderea drumului, și avertiza că deschiderea implică verificări detaliate prin corpul de control pentru a stabili legalitatea autorizării și a modului de gestionare a drumului de către Romsilva. Între timp, Corpul de control a fost trimis la Direcția Silvică Ilfov, însă nu se cunosc rezultatele anchetei interne.

Fechet amenința inclusiv demiterea conducerii Romsilva și Direcției Silvice Ilfov dacă drumul ar fi fost deschis în mandatul său. Între timp ministerul Mediului este condus de un reprezentat USR, Diana Buzoianu, iar la Romsilva este un alt director care nu a decis vreo sancțiune față de cel care a semnat contractul cu Greenfield.

În primăvară, pe un grup de discuții, locatarii au fost informații, că Romsilva amână deschiderea drumului până la învestirea noului guvern, pentru a evita presiunea publică. Șeful fundației este membru USR, în aceeași filială cu actuala ministră a mediului Diana Buzoianu.

În luna august drumul forestier a fost deschis circulației auto printr-o decizie unilaterală a Federației Greenfield, în ciuda opoziției ferme a peste 40 de organizații de mediu care au protestat prin apeluri publice adresate Ministerului Mediului față de fragmentarea Pădurii Băneasa. Drumul forestier este prevăzut cu barieră, pe el circulând între anumite intervale orare ale zilei cei care au plătit o taxă, care revine, pe autoturism conform calculelor publice 10 bani/zi. În septembrie, numărul cunoscut era de 3000 de plătitori ai taxei de peaj pentru acces pe drumul forestier din Pădurea Băneasa.