G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Muncii nu crede în creșterea vârstei de pensionare / ”Nu cred…

O femeie batrana merge cu autobuzul.
sursa foto: © Jborzicchi | Dreamstime.com

Ministrul Muncii nu crede în creșterea vârstei de pensionare / ”Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment” / Nu mai vrea să muncească după 65 – 70 de ani

Articole27 Sep • 145 vizualizări 2 comentarii

Ministrul Muncii Petre Florin Manole nu susţine creşterea vârstei de pensionare peste 65 de ani. ”Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment. Cred că avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă”, a spus ministrul Muncii, la Prima TV. Pe de altă parte, Petre Florin Manole este de părere că persoanele care vor să lucreze şi după vârsta de 65 de ani trebuie să aibă această opţiune legală. ”Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 – 70 de ani”, a conchis ministrul Muncii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV,  dacă se mai vede muncind după vârsta 65 de ani.

”Sper să mai activez doar în sectorul ONG ca voluntar. Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”, consideră ministrul Muncii.

În opinia sa, avem nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă.

”Eu cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Sigur că sunt oameni care vor să lucreze şi după 65, şi după 67. Sunt oameni care la 70 de ani vor să lucreze. N-am nicio problemă cu ei, nici legală, nici personală. Şi există şi posibilitatea ca astăzi să lucrezi până când vrei tu. Dar este o opţiune. La fel de bine cunosc oameni, mai ales din medii mai sărace, care sunt deja epuizaţi la 60, 65, 67 de ani, şi care au nevoie realmente de cel puţin o pauză, dacă nu de un sfârşit al vieţii active şi al vieţii de muncă. Opţiunea trebuie să existe şi va exista întotdeauna. Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 – 70 de ani”, a spus Petre Florin Manole.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu e momentul pentru creşterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepţiilor din toate domeniile, în condiţiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 şi 64 de ani lucrează.

„E nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una dintre probleme e că veniturile colectate la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulţi oameni care lucrează şi vor câştiga mai bine, cu atâta, fără să creştem impozite, vom avea o bază de impozitare mai mare şi putem asigura servicii de sănătate şi educaţie mai bune. Suntem pe penulitmul loc în Europa la numărul de cetăţeni din populaţia activă implicaţi în economie. Între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi au ieşit la pensie, prin diferite excepţii, sau nu lucrează, unii sunt plecaţi din ţară, dar nu sunt implicaţi direct în economie. Trebuie să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie”, a spus Ilie Bolojan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Muncii apromite verificări în domeniul ajutoarelor sociale / Acesta vorbeşte despre „ştampile scrise greşit, «psihiatru», adică şi o fraudă proastă”

Articole27 Sep • 220 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Muncii: Munca la negru este un fenomen / ”Nivelul înalt al popririlor pentru credite îi face pe unii (…) să-şi dorească să lucreze la negru”

Articole27 Sep • 372 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Amenda a fost de doar 200.000 lei. Este mult prea puţin, pentru a descuraja abuzurile

Articole26 Sep • 1.104 vizualizări
1 comentariu

2 comentarii

  1. Este o diversiune prin care se dorește sa se ascundă miza adevărată a acestei discuții.
    Creșterea vârstei de pensionare nu înseamnă să obligi oamenii să lucreze peste 65 de ani, ci să nu se mai permită excepții de la această condiție, prin care unii să fie privilegiați astfel încât să se pensioneze tocmai la vârsta când și-au atins potențialul maxim si ar putea să contribuie maxim la „locul de muncă”. Ei cred că atunci este momentul să se bucure la maxim de ceea ce contribuabilii le pot oferi fără ca ei să mai aibă nicio obligație. „Obligație” in baza căreia și-au stabilit salarii confortabile și, in consecință, pensii superconfortabile.
    Se prefac, in mod ipocrit, că nu înțeleg, doar ca să-i bage in față pe cei care nu beneficiază de excepții.

  2. In primul rand companiilor ar trebui sa li se impuna ca un anumit procent din angajati sa fie reprezentati de seniori. Pentru ca realitatea e ca, dupa o anumita varsta, nu te mai angajeaza nimeni.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.