G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Educaţiei: Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor…

scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educaţiei: Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate

Articole16 Sep 0 comentarii

Evaluările naţionale în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi schimbate, a anunţat, marţi, ministrul Educaţiei, Daniel David, la conferinţa „Capitalul uman: Educaţia – stringenţa economiei – Ce livrează sistemul de educaţie de la şcoală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluţii la problema momentului”, organizată de Curs de Guvernare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Daniel David a precizat că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care prevede schimbarea evaluărilor în sensul extinderii competenţelor care vor fi verificate.

Potrivit ministrului, evaluările vor cuprinde şi itemi precum cei din testările PISA.

„O schimbare pe care o ţintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (…) Ele ar trebui să măsoare mai multe competenţe. (…) De asemenea, în aceste testări aş vrea să văd, pe lângă itemi clasici legaţi de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conţinuturilor în viaţa de zi cu zi. (…) Acestea sunt contribuţii pe care le-am avut în aceste nouă luni în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a va fi în aceeaşi logică. (…) Este un element de autocunoaştere pentru copil şi aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la şcoală, să înveţe şcoala cum stă în raport cu alte şcoli, să înveţe profesorul, învăţătorul, la gimnaziu – dirigintele cum stau copiii faţă de copiii din alte şcoli. (…) Antrenăm (copiii) să utilizeze conţinutul la viaţa de zi cu zi şi în clasa a IX-a îi testăm şi copiii deja vor şti ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru”, a explicat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Daniel David, la moţiunea împotriva sa: Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate raţională. Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism

Articole15 Sep • 565 vizualizări
1 comentariu

Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar

Articole8 Sep • 2.269 vizualizări
0 comentarii

Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog

Articole6 Sep • 1.364 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.