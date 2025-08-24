Mihai Chirica, urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul pensionarilor din Primăria Iași / Circa 31 de funcționari din Primărie ar fi cumulat timp de mai mulți ani salariile cu pensia / Prejudiciul este estimat la aproximativ 8 milioane de lei

Vlad Mercori, unul dintre cei mai importanți influenceri din România, a dezvăluit duminică, într-o postare pe TikTok, că primarul Mihai Chirica „urmează să fie scos din joc”, scrie reporteris.ro.

Acesta spune că edilul ieșean a primit calitatea de suspect în dosarul pensionarilor din Primăria Iași.

Inițial, procurorii DNA au considerat că edilul poate fi doar martor în dosar, însă, săptămâna trecută, în urma audierilor tuturor celor implicați, au considerat că șeful municipalității are o responsabilitate majoră în acest caz scandalos în care 31 de funcționari din Primărie au cumulat timp de mai mulți ani salariile cu pensia, paguba constatată de procurori ridicându-se la circa 8 milioane de lei.

„Dosarul era aparent unul simplu în care Chirica era inițial doar martor”, spune Vlad Mercori. „Dar săptămâna trecută, într-o dimineață încântătoare de august, DNA a început urmărirea lui Mihai Chirica și i-a schimbat calitatea, devenind suspect”, adaugă influencerul.

„Astfel, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru abuz în serviciu în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul total fiind de 7.956.666 de lei. Mihăiță, 666 anunță vremuri grele!”, mai spune ironic Mercori.

Scandalul de corupție a izbucnit la Primăria Iași, condusă de primarul Mihai Chirica, după o descindere în forță a procurorilor DNA, la mijlocul lunii iunie, însoțiți de trupe speciale. Zeci de funcționari sunt suspectați că au cumulat ilegal salarii și pensii, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 8 milioane de lei.

Ancheta DNA a fost declanșată în urma unui denunț, iar surse apropiate investigației susțin că primarul Mihai Chirica a încercat să ascundă deciziile de pensionare ale angajaților implicați, motivând că nu le-au primit și nu au știut de ele.

Procurorii DNA au intrat cu mascații deoarece există suspiciuni că primarul a încercat să distrugă probele, similar cu alte dosare de corupție din imobiliare în care este implicat. Primarului Chirica i-a fost confiscat telefonul mobil, iar activitatea în primărie a fost perturbată semnificativ.

Angajații Primăriei au relatat despre atmosfera tensionată din timpul descinderii DNA, sugerând că procurorii au fost nevoiți să acționeze în forță pentru a preveni distrugerea sau ascunderea documentelor.

Deși Primăria se apără susținând că nu a fost informată despre pensionarea persoanelor, procurorii au informații cum că primarul Mihai Chirica a fost la curent cu cumulul ilegal pensie-salariu încă de la început. Documentele care ar fi dovedit acest lucru au fost ascunse sau distruse.

Informațiile din acest dosar sunt șocante: circa 31 de funcționari din Primărie au cumulat timp de mai mulți ani salariile cu pensia. Obțineau prelungirea activității după atingerea vârstei de pensionare, dar li se permitea să ia în același timp și pensie, și salariu, ceea ce este ilegal.

Incredibil este că funcționarii anunțau oficial Resursele Umane din Primărie că sunt beneficiari de pensie de stat, dar primeau în continuare și salariu, ceea ce în sistemul bugetar este interzis. Ei puteau cumula pensia cu salariul doar dacă lucrau în mediul privat. Unii funcționari au beneficiat de acest cumul de venituri timp de 3 ani.

Legea interzice în sistemul bugetar cumulul pensiei cu salariul. Dacă vrei prelungire de activitate, optezi pentru salariu, dacă este mai mare, și renunți la pensie. Mai mult, din 2017, Casa de Pensii trimite deciziile de pensionare, cu nume și prenume, către instituțiile publice, tocmai pentru ca acestea să știe ce persoane beneficiază de pensie de stat. La Primăria Iași s-a știut de ilegalitatea cumului de venituri, dar s-a mers mai departe cu acordarea drepturilor bănești printr-o decizie arbitrară a cuiva din conducerea instituției.

Scandalul a început anul trecut, de la cazul Doiniței Zaharia, care era inspector la Investiții Proprii în Primărie și cumula pensia cu salariul. Surse autorizate au sesizat anomalia și cazul a ajuns în atenția DNA. Mihai Chirica a luat abrupt decizia pensionării a 45 de funcționari publici, fără prelungirea activității, în decembrie 2024, când a realizat că fenomenul infracțional pe care l-a tolerat a devenit extrem de periculos și că DNA are deja un dosar în lucru.

Descinderile din17 iunie, au vizat sistemele informatice de la Resurse Umane, biroul primarului Mihai Chirica și din Serviciul de Informatizare, urmărindu-se comunicarea internă în privința ilegalității comise – cumulul pensiilor cu salariul. Prejudiciul calculat de DNA Iași este de 8 milioane de lei.

