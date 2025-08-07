METEO Cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţi din judeţul Argeş

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţi din judeţul Argeş, şi o atenţionare Cod galben de averse pentru zona de munte şi localităţi din judeţul Argeş şi pentru o localitate din judeţul Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, în judeţul Argeş, în Mioveni, Pietroşani, Mihăeşti, Coşeşti, Stâlpeni, Schitu Goleşti, Bălileşti, Ţiţeşti, Poienarii de Muscel, Dârmăneşti, Godeni, Berevoeşti, Aninoasa, Domneşti, Vlădeşti, Vultureşti, Davideşti, Boteni, Mioarele, Hârtieşti, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 20…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantităţi de apă de peste 25 l/mp.

De asemenea, în zona de munte a judeţului Argeş, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi în localităţile Câmpulung, Topoloveni, Buzoeşti, Rucăr, Leordeni, Pietroşani, Mihăeşti, Coşeşti, Lereşti, Stâlpeni, Schitu Goleşti, Stoeneşti, Valea Mare Pravăţ, Bălileşti, Poienarii de Muscel, Suseni, Căteasca, Răteşti, Godeni, Recea, Rociu, Berevoeşti, Aninoasa, Cetăţeni, Negraşi, Vlădeşti, Bughea de Jos, Mozăceni, Dragoslavele, Vultureşti, Bughea de Sus, Oarja, Boteni, Teiu, Mioarele, Hârtieşti, Albeştii de Muscel, Dâmbovicioara, precum şi în judeţul Dâmboviţa, în Moroeni, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…70 km/h), grindină (1…3 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.