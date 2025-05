Max Verstappen stabilește recorduri și în afara Formulei 1

Max Verstappen a participat recent la un test secret cu un Ferrari GT3 pe circuitul de la Nurburgring, iar la câteva zile distanță de la acel moment Helmut Marko (consilierul RedBull pe motorsport) a precizat că multiplul campion din Formula 1 a doborât recordul circuitului cu două secunde.

Verstappen a condus la Nurburgring sub pseudonimul de „Franz Hermann”, iar evoluția campionului en-titre din Formula 1 a fost una fantastică.

Helmut Marko se declară uimit de realizarea lui Max, având în vedere că a bifat acest timp după parcurgerea a doar trei tururi de pistă.

Nu trebuie uitat faptul că Verstappen nu este un necunoscut pentru lumea GT-urilor și a curselor de anduranță.

El deține propria echipă în GT World Challenge și participă constant în competiții virtuale pe platforma iRacing alături de Team Redline.

A luat parte virtual inclusiv la celebra cursa de la Le Mans.

„Recordul circuitului a fost doborât cu două secunde”, spune Marko, citat de racingnews365.

Helmut Marko stunned after Max Verstappen test: ‘Track record broken by two seconds’ – via @Racingnews365c https://t.co/5HIqqADjjC

— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) May 15, 2025