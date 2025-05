VIDEO Max Verstappen surprinde lumea F1: Test secret cu un Ferrari GT3 pe circuitul de la Nurburgring

Max Verstappen a participat vineri la un test alături de un bolid Ferrari 296 GT3 pe legendarul circuit de la Nürburgring. Vorbim despre o acțiune care a avut loc înaintea celei de-a treia etape din seria germană de anduranță NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie).

Această sesiune de teste vine într-un moment în care speculațiile despre viitorul său dincolo de lumea Formulei 1 se intensifică.

Pilotul Red Bull a precizat în mai multe rânduri că nu-și dorește să piloteze în Formula 1 până la o vârstă înaintată și că ar fi deschis provocării oferite de cursele de anduranță.

Conform racingnews365.com, Verstappen a dorit să evite expunerea, el participând la acest test sub numele de „Franz Hermann”.

Max și-a adus propria echipă de securitate pentru a menține confidențialitatea evenimentului.

De asemenea, accesul la garajul său a fost strict interzis presei și fotografilor, dar cu toate acestea imaginile cu Verstappen au împânzit rețelele sociale.

Auto Motor und Sport vorbește despre faptul că Verstappen a dorit să se bucure de câteva ture în liniște, departe de presiunea imensă din Formula 1.

Reamintim că Max are un contract cu RedBull Racing până la finalul sezonului 2028 din F1.

Ferrari 296 GT3 este una dintre cele mai competitive mașini din actualul peisaj al curselor GT, cu un motor V6 turbo și aerodinamică sofisticată – o alegere ideală pentru un pilot de calibrul lui Verstappen în căutarea unui nou tip de provocare, transmite presa de profil.

Nu trebuie uitat faptul că Verstappen nu este un necunoscut pentru lumea GT-urilor și a curselor de anduranță.

El deține propria echipă în GT World Challenge și participă constant în competiții virtuale pe platforma iRacing alături de Team Redline.

A luat parte virtual inclusiv la celebra cursa de la Le Mans.

CALL HIM FRANZ HERMANN!

Max Verstappen went full alter ego when he took part in a secret GT3 test at the Nurburgring using the pseudonym Franz Hermann as he went around in a Ferrari 296.

🎥 /janF1Racer pic.twitter.com/IXjZpyuMqC

