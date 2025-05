Ferrari, sezon de coșmar: Îndemnul lui Leclerc pentru coechipierul Hamilton

Ferrari era așteptată ca o echipă care să se lupte pentru titlurile din Formula 1 în sezonul 2025, dar Scuderia este departe de acest obiectiv. Charles Leclerc face un apel la unitate pentru echipă și pentru coechipierul Lewis Hamilton.

După Marele Premiu de la Miami, Scuderia se află pe un modest loc patru în ierarhia constructorilor, deja la o distanță de 152 de puncte față de liderul McLaren.

Vizibil frustrat de performanțele slabe ale monopostului SF-25, Charles Leclerc a ieșit public și a lansat un mesaj puternic și clar: Ferrari trebuie să acționeze ca o echipă, doar unitatea putând să scoată team-ul italian din prăpastia în care se găsește în acest moment.

„E clar pentru toată lumea că nu a fost duminica pe care ne-am fi dorit-o (n.r. face aluzie la cursa de la Miami). Ritmul nu este acolo, nu cred că a existat vreun miracol (n.r. după ultimul upgrade). Dacă totul mergea perfect, poate că terminam în fața lui Kimi (n.r. Antonelli), dar asta e”, își începe Leclerc discursul.

Pilotul monegasc scoate în evidență faptul că performanțele slabe ale echipei se datorează monopostului SF-25. Doar cu ajutorul unei colaborări între piloți Ferrari poate vedea luminița de la capătul tuneului.

Hamilton nu a adus rezultatele așteptat de către fani, singurul moment de glorie fiind cel din cursa Sprint din China.

„Nu știu când (n.r. vor fi făcute upgrade-uri la monopostul Ferrari). Nu cred că este oficial. Cred că am spus deja prea multe. Deci, da, vor fi lucruri care vor veni la un moment dat și sper că acest lucru ne va ajuta să facem un pas înainte.

Trebuie să rezolvăm acele probleme care probabil ne-au costat o poziție (n.r. face referire la ordinele de echipă de la Ferrari), dar celelalte șapte sau șase poziții depind de mașină. Asta trebuie să o facem mai bună”, completează Leclerc.

„Trebuie să colaborăm pentru a salva Ferrari din criză”, conchide pilotul monegasc, citat de RacingNews365, atunci când vine vorba despre coechipierul Hamilton.

