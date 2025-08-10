Rareş Bogdan, despre îngroparea Dosarului 10 august: Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după / Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele / Peste un an se prescriu infracţiunile

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan se decrară furios, duminică seară, că Dosarul 10 august a fost efectiv îngropat şi nici măcar PNL sau USR nu s-au zbătutu pentru aflarea adevărului. În plus, el atrage atenţia că într-un an de zile faptele se vor prescrie, transmite News.ro.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan scrie, duminică seară, pe Facebook, ”cu furie despre îngroparea Dosarului 10 august”.

”Au o responsabilitate toţi cei care au fost la putere după 10 august 2018, preşedinţi, premieri, şefi de parlament, miniştri, oameni care decid. De PSD nu mă mir, are toate motivele să nu se afle adevărul, era implicat direct, s-a aflat la putere în 6 din aceşti 7 ani scurşi şi are în ADN un anumit activism de clan. Dar PNL şi USR, care ar fi trebui să fie direct interesate, ce au păzit?”, a scris Rareş Bogdan.

Acesta afirmă că a fost 3 din aceşti 7 ani prim-vicepreşedintele unuia dintre cele două partide care ar fi trebuit să lupte pentru aflarea adevărului.

”Din păcate, Sistemul e la fel de osificat şi groaznic de nereformat în PNL cum e în toate partidele tradiţionale sau în cele noi, ce acum stau la masă fără multe scrupule cu agresorii de atunci. M-am enervat, am urlat, dar la fel ca la pensiile speciale, a fost în pustiu. Sistemul este mai tare şi mai greu de învins decât pare la prima vedere. Toate mecanismele create de politicieni, în numele cetăţeanului, ar trebui să-l protejeze de abuzuri. Dacă interesul public nu este servit de justiţie, care justiţie aplică legi făcute să-i protejeze pe politicieni de cetăţeni, nu invers, cum ar fi firesc, nu trăim într-un stat de drept”, a mai transmis liberalul.

Acesta afirmă că peste un an se prescriu infracţiunile de abuz în serviciu, purtare abuzivă şi fals intelectual, de care sunt acuzaţi cei care a organizat reprimarea protestului a sute de mii de români sătui de abuzurile clasei politice.

Aceata face referire la cele 433 de persoane care au suferit leziuni în urma folosirii a sute de cartuşe lacrimogene, pulverizatoare şi grenade acustice: ”În România în care libertatea de a protesta s-a plătit cu sânge, abuzul va deveni legal”.

Şaisprezece persoane, între care fostul adjunct al directorului general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB) Laurenţiu Cazan, fostul inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române Sebastian Cucoş, fostul prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române Cătălin Sindile, au fost trimise în judecată în Dosarul 10 August. În urma incidentelor din 10 august 2018, 433 de persoane au fost rănite.