Procuratura poloneză ia în calcul audierea președintelui Nawrocki, în ancheta care îl implică pe „Wielki Bu”, acuzat de fraudă și trafic de droguri

Procurorul Național al Poloniei, Dariusz Korneluk, a declarat vineri că va depinde de procurorul de caz să decidă dacă președintele Karol Nawrocki va fi audiat în ancheta care îl implică pe Patryk M., cunoscut sub numele de „Wielki Bu”, transmite polskieradio.pl.

În stânga, Patryk M., alias Wielki Bu, este văzut după ce a fost extrădat din Germania în Polonia și adus pe 13 noiembrie la filiala din Lublin pentru criminalitate organizată și corupție, unde a fost inculpat pentru trafic cu o cantitate semnificativă de droguri. În dreapta, apare într-o fotografie alături de actualul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, fotografie pe care o publicase anterior.

Într-un interviu de dimineață la RMF FM, Korneluk a subliniat că „decizia aparține exclusiv procurorului care conduce procedura”, după ce reporterii au întrebat dacă asocierea anterioară dintre Nawrocki și Patryk M. ar putea duce la citarea președintelui ca martor.

Patryk M., o personalitate MMA cunoscută din scena poloneză de „freak-fight”, a fost extrădat din Germania săptămâna aceasta după ce cererea sa de azil a fost respinsă.

El a fost adus la filiala din Lublin a Procuraturii Naționale, unde a fost acuzat de participare la un grup de criminalitate organizată implicat în traficul de droguri, precum și de furt.

„Wielki Bu” a negat acuzațiile și a refuzat să dea declarații. Procurorii au solicitat ca acesta să rămână în arest preventiv până la 4 februarie 2026. Dacă va fi condamnat, riscă până la 15 ani de închisoare.

Patryk M. se confruntă cu multiple acuzații de trafic de droguri și fraudă

Ministrul Justiției al Poloniei, Walemar Żurek, a anunțat vineri că Parchetul Național l-a inculpat oficial pe Patryk M. pentru participare la o organizație criminală implicată în traficul de droguri și alte infracțiuni.

Gruparea a operat în nordul Poloniei, precum și în Țările de Jos și Spania, între anii 2017 și 2018.

Patryk M. este acuzat de traficul a 17 kg de marijuana (181.000 €) și 2 kg de amfetamine (13.000 €), precum și de furt calificat și fraudă legate de un Audi Q7 (12.800 €) și vânzarea ulterioară a acestuia (8.700 €), presupus ca parte a unei activități criminale organizate.

El a negat acuzațiile și a refuzat să comenteze. Patryk M. a fost inițial arestat la Hamburg pe 12 septembrie 2025 în baza unui Mandat European de Arestare și extrădat în Polonia pe 6 noiembrie 2025.

Cazul a atras atenția politică deoarece Patryk M. a publicat anterior pe rețelele sociale fotografii cu Nawrocki — pe atunci șeful Institutului Polonez al Memoriei Naționale — lucru care a devenit ulterior un punct de critică în timpul campaniei prezidențiale.

Karol Nawrocki a declarat că cei doi s-au întâlnit cu ani în urmă într-o sală de box și că nu avea cunoștință de vreo activitate infracțională.