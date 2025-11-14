VIDEO Fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, a fost atacat cu ouă de unchiul său în timp ce își lansa cartea de memorii

Luis Rubiales a fost atacat cu ouă aruncate de propriul său unchi în momentul în care fostul șef al federației spaniole de fotbal prezenta o carte de memorii în care povestea căderea sa după ce a sărutat o jucătoare la Cupa Mondială Feminină din 2023, scrie Associated Press.

Rubiales era așezat pe un scaun când a sărit și s-a întors repede pentru a evita trei ouă aruncate în direcția sa. Unul a lovit spatele jachetei sale închise la culoare, iar altul s-a spart pe un ecran din spatele său.

„A intrat un bărbat pe care l-am recunoscut mai târziu ca fiind unchiul meu, un om cu probleme, așa cum a fost întotdeauna”, a declarat Rubiales reporterilor. „Avea niște ouă și mi le-a aruncat, dar nu știam ce avea în mâini și, când l-am văzut prima dată, am crezut că ar putea avea o armă.”

„Am aflat că era unchiul meu; se numește Luis Ruben. Un unchi de vârsta mea”, a declarat Rubiales (48 de ani) pentru portalul de știri Periodista Digital. „A aruncat cu ouă în mine pentru că este un om nebun și nu cred că există vreo justificare pentru asta. L-au arestat, l-au dus de acolo și, ei bine, va trebui să luăm măsuri împotriva lui, pentru că, sincer, am crezut că era înarmat.”, scrie The Guardian.

Presa spaniolă a relatat că unchiul era Luis Rubén Rubiales, un actor care a apărut în mai multe emisiuni de televiziune naționale.

Poliția spaniolă a declarat pentru Associated Press că l-a arestat pe cel care a aruncat cu ouă. Nu a fost făcut public niciun motiv pentru incident. O înregistrare video arată un grup de bărbați din public care îl prind pe unchi imediat după ce a aruncat cu ouă și îl escortează afară.

Rubiales s-a certat și cu un alt unchi, Juan Rubiales, în urmă cu câțiva ani, când Juan lucra pentru el la federație.

Cartea sa, „Matar a Rubiales” (Uciderea lui Rubiales), este o versiune de 500 de pagini a declinului său profesional după ce a sărutat-o pe atacanta spaniolă Jenni Hermoso în timpul ceremoniei de premiere a Cupei Mondiale feminine din 2023.

Potrivit editorului său, Rubiales spune că a fost victima unei „conspirații a diferitelor puteri ale vieții publice spaniole”, inclusiv a guvernului și a „lumii profitabile a feminismului”.

Rubiales a negat întotdeauna că a sărutat-o pe jucătoarea Hermoso fără consimțământul ei. După ce inițial s-a agățat de putere în mijlocul unui scandal național, el a demisionat sub presiunea imensă a guvernului, a oficialilor din fotbal, a jucătoarelor și a fanilor.

La începutul acestui an, el a fost găsit vinovat de agresiune sexuală pentru sărutul nesolicitat de către un tribunal spaniol.

Rubiales, în vârstă de 48 de ani, este, de asemenea, anchetat de autoritățile spaniole pentru acordul său din 2020 de a muta Supercupa Spaniei în Arabia Saudită.