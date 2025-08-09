Țări care vând cetățenia, ca sursă de venituri pentru economie (analiză Statista)

Pentru persoanele nemulțumite de pașaportul lor și care dispun de suma necesară de bani, este posibilă obținerea unei noi cetățenii care, de exemplu, le oferă dreptul de a călători fără viză în mai multe țări. Potrivit firmei de avocatură Henley & Partners, o duzină de țări din întreaga lume oferă pașapoarte în schimbul unor investiții, iar marea majoritate nu impune solicitanților să se mute sau chiar să viziteze țara respectivă.

Acest program este o modalitate prin care statele insulare mici, în special din Caraibe, pot obține o infuzie de lichidități în economiile lor, oferind în schimb privilegiul călătoriilor fără viză în multe țări. Un pașaport din Saint Kitts și Nevis, de exemplu, oferă acces relativ fără probleme în 154 de țări, nu departe de recordul mondial deținut de Singapore, cu 193 de țări. Alte țări cu așa-numite pașapoarte aurii urmează îndeaproape, printre care Antigua și Barbuda, cu 152 de țări, Grenada, cu 147, Saint Lucia, cu 146, și Dominica, cu 143. În afara Caraibelor, Macedonia de Nord, care nu este membră a UE, oferă călătorii fără viză în 130 de țări, Turcia în 114 țări și Nauru în 87 (la un tarif mai mic, de 130.000 de dolari).

Țările mai mari care oferă pașapoarte în schimbul investițiilor, printre care se numără și Egiptul și Iordania, promovează beneficii suplimentare pe care le pot oferi programele lor de cetățenie în schimbul investițiilor, de exemplu accesul facil la piețele locale și rutele comerciale. Iordania și Turcia percep mai mult decât suma obișnuită de 200.000-250.000 de dolari din Caraibe pentru acest privilegiu, în timp ce investiția în Egipt se ridică, de asemenea, la 250.000 de dolari.

Malta, una dintre cele două țări din UE care oferă cetățenie în schimbul investițiilor, are cele mai stricte reguli, inclusiv o cerință de rezidență de trei ani și o perioadă de investiție de cinci ani.

Austria, al doilea stat membru al UE inclus în această listă, nu are reguli stabilite pentru programul său, ceea ce sugerează că este cea mai dificilă opțiune de obținut. Ambele țări au, de asemenea, programe de rezidență prin investiții, o practică mai frecventă în Europa și în întreaga lume, în cadrul cărora investitorilor li se acordă mai întâi statutul de rezident (permanent), înainte de a avea ulterior posibilitatea de a obține cetățenia. Cu participarea unui număr mai mare de țări, intervalele de preț pentru obținerea dreptului de ședere prin investiții sunt mai largi, în timp ce programul nu este neapărat mai ieftin. Prețurile din Uniunea Europeană ajung, de asemenea, la 500.000 de dolari, în timp ce în Statele Unite acestea sunt de aproximativ 1 milion de dolari (numai pentru fondatorii de afaceri) și de câteva milioane în cazul Singapore, Noua Zeelandă sau Hong Kong.