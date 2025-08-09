Președintele CNAS: Am un salariu de peste 9.000 de lei, un medic cu pregătirea mea ajunge și la 20.000 de lei / „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că în această funcție are un salariu net de peste 9.000 de lei, dar că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei.

El a precizat că ocupă această funcție, „din pasiune, pe perioadă determinată, atât timp cât și familia suportă că sunt departe”. Horațiu-Remus Moldovan vine de la Târgu Mureș, unde a fost medic la Spitalul Județean de Urgență.

„Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară. Bunicii mei au luptat în război, eu fac ceva mult mai simplu”, a adăugat Moldovan.