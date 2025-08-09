Președintele CNAS: Am un salariu de peste 9.000 de lei, un medic cu pregătirea mea ajunge și la 20.000 de lei / „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară”
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că în această funcție are un salariu net de peste 9.000 de lei, dar că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
El a precizat că ocupă această funcție, „din pasiune, pe perioadă determinată, atât timp cât și familia suportă că sunt departe”. Horațiu-Remus Moldovan vine de la Târgu Mureș, unde a fost medic la Spitalul Județean de Urgență.
„Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară. Bunicii mei au luptat în război, eu fac ceva mult mai simplu”, a adăugat Moldovan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash
Moldovan (CNAS): Pacienţii vor fi informaţi prin SMS privind serviciile medicale de care au beneficiat
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.