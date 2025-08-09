Cât costă un șezlong și o umbrelă? Prețurile de pe litoralul românesc, în comparație cu cele din vestul Europei

Prețurile pentru închirierea unui șezlong pe litoralul românesc se compară cu cele de pe plajele din vestul Europei, din țări precum Franța, Olanda și Germania, potrivit informațiilor colectate de jurnaliștii din rețeaua proiectului ENTR.

Pe plajele din Constanța, tariful variază între 8 și 16 euro, iar în Mamaia poate ajunge și la 20 de euro, în nordul stațiunii, acolo unde este zona cluburilor de lux.

În Constanța, pe plaja din centrul orașului, prețul pentru un șezlong pornește de la 40 de lei (aproximativ 8 euro) și poate ajunge la 80 de lei (16 euro), în weekend.

Pe plajele din cartierul constănțean Faleză Nord, o zonă frecventată de localnici și turiști prețul este de 40 de lei. În Mamaia există diferențe între zona de sud a stațiunii și nord. La intrare în stațiune poți plăti 30 de lei (6 euro) pentru un șezlong, însă în nord, în apropierea cluburilor de lux, tarifele pot ajunge până la 100 de lei (20 de euro), mai ales în weekend.

20 de euro costă să închiriezi un șezlong, o zi întreagă, pe Coasta de Azur

În Franța, oamenii preferă plajele publice și vin echipați cu tot ce le trebuie de acasă. Totuși, în zone turistice de pe Coasta de Azur, cum ar fi Nisa sau Cannes, există plaje private unde închirierea unui șezlong și a unei umbrele poate costa în jur de 20 de euro pe zi – sau chiar mai mult, în funcție de locație.

Șezlonguri în Olanda și fotolii în Germania – prețuri între 10 și 20 de euro

În Olanda, pe plajele din nord, barurile și terasele de pe malul mării oferă șezlonguri și umbrele pentru închiriere, de obicei cu 10 euro pe zi pentru fiecare element. Totuși, mulți aleg să vină pregătiți cu echipament propriu, mai ales că distanțele sunt scurte și accesul este ușor.

Pe litoralul german, la Marea Nordului sau Marea Baltică, nu găsești clasicele șezlonguri și umbrele. Aici sunt populare „Strandkörbe” – fotolii mari, acoperite, care te protejează de vânt și soare. Acestea pot fi închiriate cu sume între 10 și 20 de euro pe zi, în funcție de sezon și poziționare. Și în Germania, mulți oameni preferă să vină cu propriile lucruri – dar dacă vrei confort și protecție de vânt, „strandkorbul” ar fi o alegere potrivită.