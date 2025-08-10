Premierul, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsescu: Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii / Ce spune despre locuinţa de protocol a fostului preşedinte Iohannis

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolzată săptămâna viitoare. Întrebat despre locuinţa atribuită lui Klaus Iohannis, Bolojan a precizat că nu ştie să există un anumit imobil desemnat, transmite News.ro.

”Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, premierul Ilie Bolojan, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsesscu.

Rugat să comenteze funţionarea statului român care a permis unui colaborator al Securităţii să devină preşedinte, Bolojan a declarat: ”Aici este evident că în ultimii 30 de ani era loc de mai bine în foarte multe domenii, dar, în afară de o decizie sau alta, avem legislaţii, avem sentinţe judecătoreşti pe care trebuie să le respectăm”.

Întrebat despre o eventuală locuinţă de protocol desemnată fostului preşedinte IOhannis, Bolojan a declarat: ”Nu ştiu ca în momentul de faţă preşedintele Iohannis să aibă repartizată o locuinţă exactă, dar o să mă interesez (…) spaţiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii 90 şi după aceea, nu este în folosinţa a fostului prşedinte Iohannis”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat.

Fostul preşedinte Traian Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională.

Băsescu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost şef al statului.