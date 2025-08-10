Premierul, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsescu: Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii / Ce spune despre locuinţa de protocol a fostului preşedinte Iohannis
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, duminică seară, că situaţia casei de protocol pe care a solicitat-o fostul preşedinte Traian Băsescu va fi rezolzată săptămâna viitoare. Întrebat despre locuinţa atribuită lui Klaus Iohannis, Bolojan a precizat că nu ştie să există un anumit imobil desemnat, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Săptămâna viitoare vom tranşa această problemă în aşa fel încât să respectăm prevederile legii”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, premierul Ilie Bolojan, întrebat despre casa de protocol a lui Traian Băsesscu.
Rugat să comenteze funţionarea statului român care a permis unui colaborator al Securităţii să devină preşedinte, Bolojan a declarat: ”Aici este evident că în ultimii 30 de ani era loc de mai bine în foarte multe domenii, dar, în afară de o decizie sau alta, avem legislaţii, avem sentinţe judecătoreşti pe care trebuie să le respectăm”.
Întrebat despre o eventuală locuinţă de protocol desemnată fostului preşedinte IOhannis, Bolojan a declarat: ”Nu ştiu ca în momentul de faţă preşedintele Iohannis să aibă repartizată o locuinţă exactă, dar o să mă interesez (…) spaţiul de care s-a discutat, unde a fost la un moment dat sediul PNL în anii 90 şi după aceea, nu este în folosinţa a fostului prşedinte Iohannis”.
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat.
Fostul preşedinte Traian Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce CCR a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională.
Băsescu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate în procesul deschis împotriva SPP, prin care solicita suspendarea actului administrativ prin care i se cerea să elibereze imobilul din strada Gogol, de care beneficia în calitate de fost şef al statului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Preşedintele PNL, întrebat ce notă ar da coaliţiei: I-aş da o notă 8 / Cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente
Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.