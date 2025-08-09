G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți…

card de sanatate cnas
Sursa foto: Facebook/ CNAS

Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash

Articole9 Aug • 356 vizualizări 2 comentarii

Întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate, realtează digi24.ro

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat despre situațiile în care li se spune românilor că nu pot beneficia de analize decontate de stat, pentru că plafonul e epuizat, șeful CNAS a dezvăluit că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații.  „Vreau să vă spun că, cel puțin la nivelul anului trecut, am avut peste două miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a spus acesta.  „Mai mult decât atât, în ultimul trimestru am avut bani suplimentar, e adevărat că era luna noiembrie, și am întrebat casele, colegii mei care conduceau Casa de Asigurări la momentul respectiv, au întrebat casele județene dacă doresc suplimentare pe paraclinic. Răspunsul în unanimitate a fost nu, și ei întrebând, la rândul lor, furnizorii de servicii. Sunt două aspecte aici. Unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analize medicale își face propriile programări pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7:00, în prima săptămână. În primele 3 zile trebuie să meargă pacientul la laborator, să-și facă programare. Lucrul acesta îl putem corecta printr-o aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic, și pentru analize de laborator, și pentru imagistică, și pentru medicul de familie, și pentru ambulator, și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale și totul va fi vizibil și în timp real”, a explicat Horațiu Moldovan. Citește mai mult pe digi24.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De la 1 septembrie, indemnizațiile nete a peste 120 de mii de părinți, care sunt în concediu de creștere copil sau de acomodare după adopție, vor fi tăiate cu 10% lunar, potrivit legii Bolojan care le impune și lor CASS / În 2024 România a avut cel mai mic număr de nou-născuți din istoria sa

Articole2 Aug • 18.561 vizualizări
9 comentarii

Moldovan (CNAS): Pacienţii vor fi informaţi prin SMS privind serviciile medicale de care au beneficiat

Articole21 Iul 2025 • 979 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Sănătății: CNAS nu va deconta 10% din valoarea contractului lunar în cazul unităților sanitare unde se identifică decontări fictive de servicii medicale

Articole21 Iul 2025 • 1.366 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. „Toti bani alocati”? Bai baieti, mai luati si voi lectii de gramatica elementara. Pana si Chrome corecteaza scaparea asta, iar voi nu sunteti in stare… E trist ca nu e Cancan sau Fanatik.

  2. Sa mor de asta nu traieste pe alta planeta.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.