Cum explică șeful CNAS faptul că anul trecut nu au fost cheltuiți toți bani alocați pentru analizele decontate: Unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash

Întrebat despre plafonul pentru analizele decontate de stat, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a afirmat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații medicale. El a explicat că unul dintre motive este că unii furnizori de servicii medicale paraclinice preferă banii cash în detrimentul celor de la Casa de Asigurări de Sănătate, realtează digi24.ro

Întrebat despre situațiile în care li se spune românilor că nu pot beneficia de analize decontate de stat, pentru că plafonul e epuizat, șeful CNAS a dezvăluit că anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru aceste investigații. „Vreau să vă spun că, cel puțin la nivelul anului trecut, am avut peste două miliarde de lei alocați pentru investigații de laborator și investigații imagistice, a căror execuție bugetară a fost mai puțin cu 111 milioane”, a spus acesta. „Mai mult decât atât, în ultimul trimestru am avut bani suplimentar, e adevărat că era luna noiembrie, și am întrebat casele, colegii mei care conduceau Casa de Asigurări la momentul respectiv, au întrebat casele județene dacă doresc suplimentare pe paraclinic. Răspunsul în unanimitate a fost nu, și ei întrebând, la rândul lor, furnizorii de servicii. Sunt două aspecte aici. Unul dintre aspecte este faptul că nu există o organizare a programărilor. Fiecare laborator de analize medicale își face propriile programări pe propriile platforme informatice sau dimineața, la ora 7:00, în prima săptămână. În primele 3 zile trebuie să meargă pacientul la laborator, să-și facă programare. Lucrul acesta îl putem corecta printr-o aplicație de programări naționale care va fi și pentru paraclinic, și pentru analize de laborator, și pentru imagistică, și pentru medicul de familie, și pentru ambulator, și pentru spital, astfel încât un pacient nu mai trebuie să meargă din aproape în aproape să dea un telefon, să caute fonduri, să caute un furnizor de servicii medicale și totul va fi vizibil și în timp real”, a explicat Horațiu Moldovan. Citește mai mult pe digi24.ro