G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu

Sorana Cîrstea lovind mingea de tenis cu un forehand la un turneu din circuitul WTA.
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu

Articole10 Aug 0 comentarii

Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cîrstea şi colega sa au fost învinse de echipa favorită 6, Liudmila Kichenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 7-5, 7-5. Meciul a durat o oră şi 35 de minute.

Participarea în primul tur este recompensată cu 10.950 de dolari ş 10 puncte.

Sorana Cîrstea continuă la Cincinnati la simplu, unde este calficată în turul trei. Românca, locul 138 WTA, o va înfrunta luni pe sportiva chineză Yue Yuan, numărul 98 mondial.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Roger Federer revine pe teren la Shanghai pentru un meci de dublu cu vedete

Articole10 Aug • 103 vizualizări
0 comentarii

Clasamentul WTA: Irina Begu a revenit în Top 100, după o urcare de 28 de locuri / Jaqueline Cristian, jucătoarea din România cel mai bine clasată

Articole21 Iul 2025 • 1.114 vizualizări
0 comentarii

Irina Begu s-a calificat în finala turneului WTA 250 Iași Open, după o victorie spectaculoasă în fața Jaquelinei Cristian

Articole19 Iul 2025 • 587 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.