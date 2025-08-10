Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Cincinnati, la dublu
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, transmite News.ro.
Cîrstea şi colega sa au fost învinse de echipa favorită 6, Liudmila Kichenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 7-5, 7-5. Meciul a durat o oră şi 35 de minute.
Participarea în primul tur este recompensată cu 10.950 de dolari ş 10 puncte.
Sorana Cîrstea continuă la Cincinnati la simplu, unde este calficată în turul trei. Românca, locul 138 WTA, o va înfrunta luni pe sportiva chineză Yue Yuan, numărul 98 mondial.
