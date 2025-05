Marele Premiu de F1 de la Imola: Program complet și cine transmite la tv cursa

Marele Premiu de la Emilia-Romagna marchează începutul sezonului european de Formula 1. Cu un Piastri în formă (a câștigat ultimele trei Grand Prix-uri), cu un Norris care nu vrea să-l lase pe coechipierul de la McLaren să se distanțeze și cu un Verstappen dornic să revină în lupta pentru victorie, Marele Premiu de pe circuitul de la Imola promite o cursă plină de tensiune.

De asemenea, condițiile meteo imprevizibile pot schimba soarta cursei.

Prognoza meteo indică o posibilă ploaie în ziua cursei, duminică, 18 mai, ceea ce ar putea aduce surprize pe circuit.

Pirelli introduce pentru prima dată în sezon compoziția de pneuri C6, cea mai moale disponibilă, ceea ce va influența strategiile de opriri la boxe.

Vineri, 16 mai

Sâmbătă, 17 mai

Duminică, 18 mai

