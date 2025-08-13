Președinta POT: Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, afirmă că îl așteaptă pe Călin Georgescu să confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD.

„Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD”, a postat, miercuri, Anamaria Gavrilă pe Facebook.

Context. Liderul extremist George Simion a declarat că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

“Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare” pentru că “este inevitabil, sperăm ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus președintele partidului AUR.

Acesta a declarat marți seara, la Realitatea Plus, că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Declarațiile lui Simion vin pe fondul tensiunilor din interiorul PSD, partid scindat între facțiunea celor care vor să rămână în actuala coaliție de guvernare cu PNL, USR și UDMR, și facțiunea celor care vor o colaborare guvernamentală cu AUR.

PSD urmează să își aleagă în toamnă, la un congres cu data incertă, viitorul președinte.