George Simion, Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă nu au condamnat atacul rusesc asupra orașului Cernăuți, soldat cu doi morți și 24 de răniți / Anterior, liderii AUR, S.O.S. și POT susțineau că românii din Ucraina sunt oprimați, iar Rusia vrea „pace”

Niciunul dintre liderii partidelor extremiste și pro-ruse nu a denunțat recentul atac rusesc asupra orașului Cernăuți, soldat cu mai mulți morți și zeci de răniți.

George Simion, președintele AUR, a susținut constant că românii din Ucraina sunt oprimați, iar autoritățile din Ucraina trebuie să le respecte drepturile.

„Nu voi ajuta Ucraina până când nu va reuși să respecte dreptul românilor care trăiesc pe teritoriul suveran al Ucrainei. Soluția este încetarea focului și negocierile de pace care să detensioneze conflictul. Și trebuie să dăm ascultare intereselor națiunii române, nu ale altor națiuni care nu fac parte din Uniunea Europeană și din NATO”, declara George Simion într-un interviu pentru Euronews.

Senatorul Diana Iovanovici-Şoşoacă, preşedintele partidului S.O.S. România, a declarat în plenul Senatului, că Ucraina distruge identitatea națională a românilor

„În timp ce toți urlați din toți rărunchii slavă unei țări care ne distruge identitatea națională a românilor ce se încăpățânează cu obstinație să supraviețuiască în teritoriile ocupate în trecut de sovietici și acum de ucraineni, precum încurajați ridicarea de statui străinilor care au oprimat națiunea română și refuzați ridicarea de statui ale personalităților române în propria noastră țară, românii imploră ajutorul autorităților române și intervenția acestora, inclusiv a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române. Din teritoriile românești deținute abuziv de Ucraina: Herța, Bugeacul, Nordul Bucovinei și Maramureșul istoric, românii noștri strigă cu disperare ajutor, iar România instituțională îi răspunde cu Slavă Ucraina, adică ”Muriți , mă, ce ne pasă nouă?!”, susținea Diana Șoșoacă.

Anamaria Gavrilă, președintele POT, susținea recent că Rusia vrea negocieri de pace cu Ucraina, iar țara vecină trebuie să accepte realitatea.

„Capătul este până poți susține acest război. Ucraina nu mai poate susține acest război. Ucraina nu mai poate susține acest război. Trebuie să te oprești. Rusia a venit la negocieri de pace. Rusia e acolo. Nu ne place asta, dar asta e situația. Se vorbește tot timpul de o pace justă. Nimeni nu poate explica în ce termeni sau ce se află în spatele acestui termen de pace justă care se folosește mereu.

„Aia (n.r. integritatea teritorială a Ucrainei) nu mai e. Ne place nu ne place, nu mai e. Nu e corect, nici eu nu sunt de acord. Dacă tu, Rusia, ai început un război, ai pierdut cel mai important avantaj, cel diplomatic. Dar aici suntem. Nu putem să negăm realitatea. Și atunci până unde mergem?

E ca atunci când construiești o casă și nu mai ai bani. Ce poți face? Nu mai ai bani. Este ceea ce este. Teritoriile acelea, ne place, nu ne place, Rusia nu va ceda”, declara Anamaria Gavrilă într-un interviu pentru Hotnews.

Context

Data de 13 iulie a fost declarată zi de doliu în Cernăuți. Toate evenimentele programate au fost anulate, au anunțat autoritățile.

Două persoane au murit și 24 au fost rănite în urma unui nou atac rusesc asupra orașului Cernăuți, unde locuiesc mulți români. Mai multe clădiri rezidențiale, magazine, clădiri administrative și mașini au fost avariate.

„Au ajuns și la Cernăuți. Noaptea aceasta de la 02:00 nu am mai dormit, zbura totul deasupra casei. A căzut nu departe de Depot. Cum se intră în oraș din România, este un magazin mare Depot, de la el în stânga”, a declarat pentru G4Media Angela Bota, o româncă din Cernăuți.

„Am stat în dormitor, pe Veruța (fiica ei, n.red.) am rugat-o să stea între 2 pereți, în baie. Ai noștri, cu cine am vorbit, au stat și prin beci și au ieșit în curte. Am văzut pe cer focuri de mitraliere și cum șuierau gloanțele”, a mai spus Angela Bota.

„Nici nu pot să redau prin cuvinte ce-am văzut, ce-am auzit și ce-am simțit! Șuierături de rachetă, împușcături, explozii de s-a zguduit pământul. Și toate au avut loc în mod repetat la un interval de 15-20 de minute! Groaznic! Nu cred că vom putea uita această noapte, nici noi, nici fetițele! Sperăm să nu se mai repete!!!”, a declarat pentru G4Media Vitalie Zâgrea, român din Cernăuți.

„În zorii zilei de astăzi, rușii au atacat regiunea Cernăuți cu patru drone Shahed și o rachetă. Din păcate, două persoane au murit la Cernăuți în urma căderilor de resturi de la țintele inamicului – o fată de 26 de ani și un bărbat de 43 de ani. Sincerele mele condoleanțe familiilor și prietenilor lor…”, a transmis într-un video Ruslan Zaparaniuk, şeful Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi.

„Alte patru persoane au fost grav rănite. Medicii noștri luptă acum pentru viața lor. O femeie este în stare foarte gravă. 10 persoane au suferit răni ușoare. Acestea au primit asistență medicală la fața locului. Mai multe clădiri rezidențiale, magazine, clădiri administrative și mașini au fost, de asemenea, avariate în Cernăuți”, mai precizează Zaparniuk.

„Există consecințe și pe teritoriul comunității Storozhynets. O clădire rezidențială și o mașină au fost avariate de un UAV inamic. Din fericire, nu au existat victime sau răniți. Toate serviciile specializate lucrează în prezent la locurile unde au căzut resturi de obiecte inamice. Vă rugăm să nu vă apropiați de aceste zone, deoarece ar putea fi periculos”, a transmis şeful Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi.

Este primul atac rusesc soldat cu victime asupra orașului Cernăuți.