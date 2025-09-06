Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog

Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii la şcoală pe 8 septembrie, în ciuda anunţului de grevă, transmite News.ro.

POT critică faptul că ministrul Educaţiei nu doar că refuză dialogul cu profesorii, dar încearcă să pună presiune pe aceştia prin apeluri făcute către părinţi. Este o strategie periculoasă, care tensionează inutil relaţia dintre părinţi şi dascăli şi alimentează conflictul în loc să îl rezolve:

”În loc să caute soluţii prin negociere şi respect, Daniel David încearcă să folosească părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog şi prin soluţii reale. Este clar că vorbim nu doar de lipsă de dialog, ci şi de o intenţie de a intimida. Nu poţi să tai mereu de la sistemul de educaţie şi să nu oferi nimic. Rolul unui ministru nu este să creeze prejudicii şi haos, ci să îmbunătăţească educaţia şi să construiască valoare. Dacă ministrul Educaţiei nu ştie să facă asta, soluţia e simplă: trebuie să plece” transmite Anamaria Gavrilă.

POT cere Guvernului să înceteze tacticile de presiune asupra profesorilor şi să reia de urgenţă dialogul real cu sindicatele, pentru a proteja atât dreptul la educaţie al copiilor, cât şi stabilitatea şcolii româneşti, un domeniu vital pentru viitorul ţării. Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.