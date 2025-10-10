Grevă spontană la Uzina Mecanică din Cugir, care produce muniție / Peste 400 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de salarii
Peste 400 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir, care produce muniție au intrat vineri după-amiaza într-o grevă spontană, din cauza veniturilor mici.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Liderul de sindicat din cadrul UM Cugir, Sorin Tomescu, a declarat că singura nemulțumire a angajaților este legată de salariile foarte mici.
„Sunt nemulțumiți, am avut discuții împreună cu administrația în care s-a explicat faptul că depindem de bugetul de venituri și cheltuieli, care momentan se află de circa o lună pe masa ministrului de Finanțe. Aceste măriri de taxe și de TVA din ultima perioadă duc la sărăcirea angajaților”, a spus Tomescu.
Angajații doresc negocierea contractului colectiv de muncă, dar acest lucru poate avea loc doar după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății.
Liderul de sindicat a declarat pentru G4Media că în prezent, ”o mare parte dintre angajații fabricii câștigă salariul minim pe economie sau foarte puțin peste”.
”Vedem luni la prima oră ce se va întâmpla în continuare”, a adăugat Tomescu.
Uzina Mecanică din Cugir poate produce în prezent muniție de diferite calibre, inclusiv NATO, mitraliere, armament de infanterie și diferite piese de schimb și accesorii.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
MAE, atenționare de călătorie joi pentru Franța: Grevă general în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice/ În regiunea pariziană sunt anunţate demonstraţii
Transporturi paralizate, grevă generală și proteste la Atena / Guvernul extinde limita maximă de 13 ore a unei zile de lucru
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.