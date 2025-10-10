Grevă spontană la Uzina Mecanică din Cugir, care produce muniție / Peste 400 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de salarii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 400 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir, care produce muniție au intrat vineri după-amiaza într-o grevă spontană, din cauza veniturilor mici.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderul de sindicat din cadrul UM Cugir, Sorin Tomescu, a declarat că singura nemulțumire a angajaților este legată de salariile foarte mici.

„Sunt nemulțumiți, am avut discuții împreună cu administrația în care s-a explicat faptul că depindem de bugetul de venituri și cheltuieli, care momentan se află de circa o lună pe masa ministrului de Finanțe. Aceste măriri de taxe și de TVA din ultima perioadă duc la sărăcirea angajaților”, a spus Tomescu.

Angajații doresc negocierea contractului colectiv de muncă, dar acest lucru poate avea loc doar după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății.

Liderul de sindicat a declarat pentru G4Media că în prezent, ”o mare parte dintre angajații fabricii câștigă salariul minim pe economie sau foarte puțin peste”.

”Vedem luni la prima oră ce se va întâmpla în continuare”, a adăugat Tomescu.

Uzina Mecanică din Cugir poate produce în prezent muniție de diferite calibre, inclusiv NATO, mitraliere, armament de infanterie și diferite piese de schimb și accesorii.