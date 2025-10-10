G4Media.ro
Demers pentru numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală / Iniţiativa se desfăşoară în 35 de oraşe europene

Demers pentru numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală / Iniţiativa se desfăşoară în 35 de oraşe europene

O acţiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfăşura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, transmite Agerpres.

Iniţiativa „Homelessness Counts” este coordonată de Universitatea Catolică din Leuven – Centrul LUCAS. Demersul îşi propune să aducă mai multă lumină asupra realităţilor nevăzute din mediul urban, informează DGASMB, vineri, pe Facebook

Acţiuni similare se desfăşoară în 35 de oraşe din 21 de ţări ale Uniunii Europene. Proiectul are ca obiectiv o mai bună înţelegere a dimensiunii şi specificului acestui fenomen, în vederea dezvoltării de politici publice „mai eficiente, mai umane şi mai adaptate” nevoilor reale ale oamenilor aflaţi în situaţii vulnerabile.

„În Bucureşti, proiectul este implementat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Carusel, cu sprijinul şi implicarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti. În noaptea de 11 octombrie, vom desfăşura numărarea persoanelor fără adăpost în spaţiul public – pe străzi, în gară, pasaje şi alte zone identificate – împreună cu peste 150 de studenţi ai Universităţii din Bucureşti, voluntari şi angajaţi ai: DGASMB, DGASPC de sector, Asociaţiei Carusel, Asociaţiei Armata Salvării – Bucureşti, Asociaţiei MozaiQ, Policy Center for Roma and Minorities”, a precizat sursa citată.

Pentru a avea o imagine completă asupra fenomenului, vor fi colectate date şi din centrele şi adăposturile din Bucureşti care oferă servicii sociale persoanelor adulte fără adăpost, femeilor victime ale violenţei domestice, refugiaţilor şi altor grupuri aflate în situaţii de risc, precum şi din spitale şi penitenciare, a transmis DGASMB.

