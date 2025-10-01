Transporturi paralizate, grevă generală și proteste la Atena / Guvernul extinde limita maximă de 13 ore a unei zile de lucru

Trenurile, feriboturile și taxiurile din Grecia au fost oprite, iar miercuri sunt așteptate proteste în capitala Atena, în cadrul unei greve generale de o zi împotriva prelungirii programului de lucru.

Acțiunea a fost organizată de cele mai mari sindicate private și publice din Grecia pentru a protesta față de planul guvernului de a extinde limita maximă de 13 ore pe zi de lucru, aplicabilă în prezent lucrătorilor cu două locuri de muncă, la lucrătorii cu un singur loc de muncă. Se preconizează că norma va fi adoptată în octombrie, a declarat un oficial al Ministerului Muncii pentru Reuters.

Sindicatele susțin că aceasta va crește presiunea asupra lucrătorilor din Grecia, care iese din criza datoriilor din perioada 2009-2018, ce a dus la reducerea salariilor și pensiilor și la creșterea șomajului. Deși economia Greciei se redresează și nivelul de trai s-a îmbunătățit după o serie de creșteri salariale, grecii rămân în urma colegilor lor europeni în ceea ce privește puterea de cumpărare, din cauza creșterii costurilor locuințelor și alimentelor.

„Spunem nu unei zile de lucru de 13 ore. Timpul de lucru nu este o marfă. Este viața noastră”, a declarat sindicatul GSEE, care reprezintă aproximativ 2,5 milioane de lucrători din sectorul privat, într-o declarație înaintea grevei.

Se așteaptă ca lucrătorii să se adune în centrul Atenei în cursul dimineții.

Guvernul afirmă că reforma se va aplica doar pentru maximum 37 de zile pe an, va oferi lucrătorilor șansa de a obține 40% din plata orelor suplimentare și că vine în urma cererilor angajatorilor și lucrătorilor pentru o piață a muncii mai flexibilă.