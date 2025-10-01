G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

MAE, atenționare de călătorie joi pentru Franța: Grevă general în transporturi, sănătate,…

Sursa foto: Știrile Pro TV

MAE, atenționare de călătorie joi pentru Franța: Grevă general în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice/ În regiunea pariziană sunt anunţate demonstraţii

Articole1 Oct • 96 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde joi va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice. În plus, în regiunea pariziană şi în alte oraşe sunt anunţate demonstraţii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa asupra faptului că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la grevă naţională generală pentru 2 octombrie.

În acest context, sunt preconizate perturbări importante ale transportului urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian, precum şi afectarea mai multor domenii de activitate, în special sănătate, învăţământ şi servicii publice. De asemenea, sunt anunţate demonstraţii în regiunea pariziană, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar  în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare.

Potrivit MAE, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Franţa şi Arabia Saudită deschid un centru cultural în deşert

Articole1 Oct • 70 vizualizări
0 comentarii

Transporturi paralizate, grevă generală și proteste la Atena / Guvernul extinde limita maximă de 13 ore a unei zile de lucru

Articole1 Oct • 664 vizualizări
0 comentarii

Mesaj comun al Germaniei, Franţei şi Poloniei: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace și libertate

Articole29 Sep • 363 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.