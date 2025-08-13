„Există o speranţă de pace în Ucraina”, anunţă cancelarul Merz după videoconferinţa unor lideri europeni şi Zelenski cu Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat miercuri că lideri europeni şi Volodimir Zekenski au avut o discuţie ”constructivă” cu preşedintele american Donald Trump despre Ucraina şi că i-au urat locatarului Casei Albe ”toate cele bune” înaintea unui summit cu preşedintele rus Vladimir Putin vineri, în Alaska, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Există speranţe” de pace în Ucraina, a declarat Merz.

”Însă, dacă partea rusă nu face nimic în Alaska, atunci Statele Unite şi europenii trebuie să crească presiunile” împotriva Moscovei.

”Preşedintele Trump cunoaşte această poziţie şi o împărtăşeşte în foarte mare măsură”, a dat el asigurări.

Şeful Guvernului german anunţă că ”Ucraina este pregătită să negocieze probleme teritoriale”, însă o recunoaştere oficială a ocupaţiei ruse ”nu este subiect de dezbatere”, iar negocierile trebuie să includă ”garanţii robuste de securitate în favoarea Kievului”.

Armata ucraineană trebuie să fie capabilă să apere eficient suveranitatea Ucrainei, a subliniat Friedrich Merz.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump urmează să încerce ”să obţină o viitoare reuniune trilaterală” cu Zelenski şi Putin.

”Cred că acesta este un punct foarte impotant în această privinţă. Iar noi sperăm ca aceasta (reuniunea trilaterală) să aibă loc în Europa, într-o ţară neutră care să fie acceptată de toate părţile”, a declarat Macron.

Merz a subliniat că problema unui armistiţiu trebuie să fie abordată încă de la începutul negocierilor în Alaska.

”Preşedintele Trump vrea să facă din acest lucru una dintre priorităţile întâlnirii sale, vineri, cu preşedintele Putin, iar eu sper foarte mult să se ajungă la un acord în acest sens”, a declarat cancelarul.

”Până acum, toate negocierile purtate cu Putin în ultimii trei ani şi jumătate au fost însoţite de un răspuns militar şi mai dur”, a notat Merz.

”Trebuie să fie altfel de această dată, altfel, discuţiile care au loc nu sunt nici credibile şi nici rodnice”, a avertizat el.

Cancelarul german a anunţat că lideri europeni şi preşedintele ucrainean au purtat miercuri o discuţie ”constructivă şi bună” cu Donald Trump.

Friedrich Merz a anunţat după această viceoconferinţă, alături de Volodimir Zelenski, că, vineri, la Anchorage, pot fi luate ”decizii importante” şi a subliniat că ”interesele fundamentale de securitate europoene şi ucrainene trebuie să fie apărate”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, la rândul său, că omologul său american Donald Trump a spus foarte clar că Statele Unite vor să obţină un armistiţiu în summitul din Alaska.

Merz a subliniat că armistiţiul trebuie să fie prioritatea şi a declarat că Trump a dat asigurări că vrea să facă din armistiţiu una dintre priorităţile sale.