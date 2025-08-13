Nămolul vândut pe plajele din România este refolosit și nu are calități terapeutice, avertizează Sanatoriul de la Techirghiol

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăţi terapeutice, este avertismentul medicilor de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, care spun că vânzătorii ambulanţi îşi procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul lacului ale cărui calităţi se dezvoltă pe parcursul chiar şi a 30 de ani, scrie Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Trebuie să fie foarte atenţi pentru că acel nămol poate fi din două surse: fie de la sursa de deversare şi să fie un nămol care a fost deja utilizat, cu proprietăţi terapeutice care nu mai sunt conform studiilor, sau mai există o posibilitate, să fie de la malul lacului, de unde poate fi luat şi vândut, dar nu are aceleaşi proprietăţi terapeutice pentru că noi, în cadrul sanatoriului, utilizăm nămol care este extras dintr-o zonă sigură, din mijlocul lacului. Este o cuvă în care nămolul are proprietăţile acestea pentru că a trecut un proces de peloidogeneză. Acest proces este îndelungat în timp, chiar şi 30 de ani”, spune dr. Elena Liliana Stanciu, medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie.

Conducerea sanatoriului atrage atenţia că nămolul de Techirghiol se găseşte doar în cadrul unităţii sanitare şi a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte.