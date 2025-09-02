Participanţi din peste 20 de ţări la festivalul intercultural Kurultai desfăşurat la Techirghiol

Reprezentanţi din peste 20 de ţări vor participa la festivalul internaţional intercultural Kurultai, care se va desfăşura la Techirghiol, sub patronajul UNESCO, la sfârşitul acestei săptămâni, transmite Agerpres.

Uniunea Democrată Tătară (UDT) a informat, marţi, că activităţile festivalului aflat la a X-a ediţie, la care vor participa 250 de sportivi şi 150 de artişti, se vor desfăşura interactiv, fiind organizate, printre altele, jocuri şi sporturi tradiţionale înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, spectacol nomad pe cai, ateliere creative şi meşteşugăreşti.

„Festivalul celebrează a zecea aniversare a unui angajament şi a unei viziuni care, prin sărbătoare, uneşte femei şi bărbaţi din întreaga lume, cu peste 20 de ţări participante şi comunităţi locale, 250 de sportivi internaţionali şi 150 de artişti participanţi la spectacole. Activităţile festivalului se desfăşoară interactiv, iar participanţii se vor bucura de zile dedicate jocurilor şi sporturilor tradiţionale înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, spectacol nomad pe cai, ateliere creative şi meşteşugăreşti, gastronomie tradiţională. (…) ‘Concertul Legendar’, cu Arslanbek Sultanbekov, va avea loc vineri, 5 septembrie, ca preambul la filmul mult apreciat ‘Şîmarîk’, în premieră în România. ‘Concertul excepţional al lumii turcice’ de sâmbătă, 6 septembrie, care va avea loc la Teatrul de Vară ‘Jean Constantin’ din Techirghiol, începând cu ora 15:00, întruneşte artişti şi ansambluri deosebite din lumea turcică”, se arată în comunicatul transmis de organizator – UDT.

Intrarea este gratuită, iar programul detaliat este disponibil pe www.udt.ro, secţiunea ştiri.

Festivalul internaţional intercultural Kurultai, care promovează întâlnirea dintre popoare şi culturi, programat în perioada 5-7 septembrie în Piaţa Centrală şi Teatrul de Vară „Jean Constantin” din Techirghiol, se va desfăşura sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, cu finanţare de la Ministerul Culturii.