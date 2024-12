Guvernul a aprobat construirea bazei de tratament cu bazine terapeutice şi spaţii conexe medicale la Techirghiol / În lege se vorbește de „efectul de piramidă”, o pseudoștiință New Age promovată acum de Ministerul Sănătății

Guvernul a aprobat, miercuri, construirea bazei de tratament de la Techirghiol, care va cuprinde bazine cu apă dulce şi sărată, cabinete de tratament cu nămol, saună, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin, transmite Agerpres.

„Guvernul a aprobat proiectul pentru construirea bazei de tratament cu bazine terapeutice şi spaţii conexe medicale la Techirghiol, cu scopul de a valorifica potenţialul balnear al apei şi al nămolului sapropelic din zonă. Noul ansamblu va include bazine de tratament cu apă sărată şi dulce, facilităţi pentru persoane cu dizabilităţi, cabinete de tratamente cu nămol, hidroterapie şi saună, precum şi spaţii conexe pentru asigurarea unui circuit medical eficient”, a precizat Constantin.

El a spus că toate echipamentele vor fi dotate cu sisteme şi instalaţii care să respecte standardele de igienă şi de mediu.

Valoarea investiţiei este de aproape 297 de milioane de lei, iar durata de execuţie de 36 de luni. Finanţarea se va face din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit acestuia, Sanatoriul balnear şi de recuperare Techirghiol, cu 935 de paturi, va beneficia, astfel, de o infrastructură modernizată ce va permite utilizarea unor tehnici de tratament avansate pentru diferite afecţiuni.

Investiția are ca scop transformarea obiectivului într-o bază complexă de tratament cu condiții îmbunătățite. Astfel, proiectul presupune acoperirea cu o piramidă a zonei bazinelor cu apă sărată provenind din Lacul Techirghiol și a celui cu apă dulce.

Ministerul susține astfel că apa va fi îmbunătățită de la „efectul de piramidă”: „Scopul urmărit este acela de a beneficia pe timpul tratamentului balnear de efectul de piramidă”, arată nota de fundamentare a proiectului de investiție.

„Efectul de piramidă” este o pseudoștiință, bazată pe miturile din jurul piramidelor egiptene, ale cărei beneficii nu au fost niciodată dovedite. Teoria arată că ar exista o energie piramidală concentrată în structurile piramidale, care ar face ca oamenii să se simtă mai bine, ca plantele să crească mai repede, ca lamele de ras să devină mai ascuțite sau ca alimentele să rămână proaspete la nesfârșit.

Energia piramidală a fost popularizată la începutul anilor 1970, în special de autori New Age precum Patrick Flanagan (Pyramid Power: The Millennium Science, 1973), Max Toth și Greg Nielsen (Pyramid Power, 1974) și Warren Smith (Secret Forces of the Pyramids, 1975). Aceste lucrări s-au axat pe presupusele energii ale piramidelor în general. Toth și Nielsen, de exemplu, au raportat experimente în care „semințele depozitate în replici ale piramidelor au germinat mai repede și au crescut mai sus.

În România, efectul de piramidă a fost „cercetat” în anii ’80, când la Pitești chiar a fost construită o piramidă de sticlă. Atunci, mai mulți cercetători, în frunte cu prof. univ. dr. Marioara Godeanu, au făcut experimente pe efectul formei piramidei asupra germinării semințelor. Mare parte dintre cercetări au rămas secrete, dar niciodată nu a fost publicată o dovadă a beneficiilor acestui „efect”.

Potrivit unui articol-„documentar” realizat de Agerpres, care preia teoriile unor pseudo oameni de știință americani, Patrick Flanagan și Paul Liekens, efectul de piramidă se referă la anumite caracteristici pe care le capătă apa naturală atunci când este pusă în cadrul unei structuri piramidale.

„Energia piramidei poate extrage moleculele de apă din metal mărindu-le propria rotaţie. În acest mod apa este îndepărtată chiar şi din cele mai mici spaţii goale. Pe de altă parte, energia din piramidă este vulnerabilă la perturbările produse de câmpurile magnetice ale aparatelor electrice, ca de exemplu ale televizoarelor. De asemenea, şi masa mai mare de fier poate provoca astfel de dereglări. Printre altele, se cuvin menţionate aici două forţe: 1.una care accelerează procesul de deshidratare; 2. alta care acţionează asupra microstructurii organismelor. Sterilizarea sau uciderea microorganismelor, precum şi regenerarea oţelului ar fi câteva exemple”, se arată în articolul agenției de presă de stat care preia pseudoteoriile lui Flanagan și Liekens.

Printre efectele benefice pe care le capătă apa ținută sub piramidă, așa cum se arată în articol, se numără curățenia ei, prelungirea duratei de viață până la alterare și altele.

„Apa ţinută în piramidă devine, din punct de vedere microbiologic, mai pură, se păstrează mai mult timp şi, mai ales, atunci când este administrată organismelor vii, are efecte stimulative asupra proceselor de creştere şi efecte curative pentru multe afecţiuni. Pentru a obţine apa de piramidă este necesară o piramidă care să respecte proporţiile celei din Egipt. Cel mai bun material pentru construcţia unei piramide miniaturale este cuprul. Efectul este cu atât mai puternic, cu cât piramida este mai mare. Vasul în care este pusă apa este cel mai bine să fie din porţelan sau sticlă. Locul în care se plasează vasul trebuie să fie situat la o treime de baza piramidei, precizează site-ul amintit. Durata de energizare a apei este de minimum 12 ore. Apa folosită va fi, de preferinţă, de izvor sau plată. Timpul de păstrare a apei de piramidă trebuie să nu depăşească 24 de ore. Apa de piramidă nu se fierbe, nu se mai prepară în niciun alt mod”, mai citim în articol.

Revenind la investiție, Ministerul Sănătății precizează că noua unitate de tratament va fi construită pe o suprafață defășurată de 10.500 metri pătrați. „Noul ansamblu va cuprinde un bazin de tratament cu apă sărată și cu platformă liftantă pentru persoane cu dizabilități (în care se găsesc biciclete subacvatice, steppere, benzi de mers subacvatic realizate integral din polimeri ce nu corodează), un bazin cu apă dulce (echipat cu coridor de mers, jeturi ascendente, jeturi pentru zona lombară poziția așezat, paturi imersate de hidromasaj, masaj cervical-gat de lebada, jet laminat), cabinete de tratamente cu nămol în căzi, cabinete pentru împachetări cu nămol, cabinete pentru hidroterapie, cabinete pentru tratamente uscate, saună uscată și umedă, 6 cabinete medicale și un cabinet medical de urgență. Totodată vor fi realizate spații conexe – în vederea asigurării circuitelor medicale, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare”, citim în nota de fundamentare a HG.

Ca urmare a investiție, se estimează că personajul nou angajat va fi număr de 109 persoane iar numărul de clienți va crește cu 50%.