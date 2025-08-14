Pentagonul anunţă că cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să „cureţe” Washingtonul se află în capitală

Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale mobilizată de către Donald Trump să ”cureţe” Washingtonul, aşa cum anunţa la începutul săptămânii locatarul Casei Albe, se află în capitala americană, confirmă joi Pentagonul, relatează AFP, preluată de News.ro.

”În acest stadiu, cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi (…) şi se află de-acum aici, în capitala noastră”, declară presei o purtătoare de cuvânt a Departamentului Apărării, Kingsley Wilson.

Ei ”vor ajuta Poliţia Washingtonului şi partenerii ei federali însărcinaţi cu ordinea publică să asigure securitatea monumentelor, să efectueze patrulări de securitate în cartiere, să apere instalaţiile şi agenţii federali” şi să controleze circulaţia rutieră, anunţă ea.

Aceşti militari rezervişti ”vor rămâne la faţa locului până când ordinea publică este restabilită în oraş, aşa cum a decis preşedintele” Donald Trump, a precizat ea.

Şeful statului american a anunţat luni că plasează menţinerea ordinii publice la Washington sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară Garda Naţională în oraş.

Este vorba despre măsuri excepţionale în capitala americană, despre care locatarul Casei Albe susţine că este ”invadată de ganguri violente” şi pe care vrea să o ”cureţe”.

Însă statististici oficiale arată o scădere semnificativă a infracţionalităţii violente în capitala Americii.

Miliardarul republican a mobilizat, în iunie, Garda Naţională în California, împotriva avizului guvernatorului democrat Gavin Newsom.

El anunţa că vrea ca astfel să restabilească ordinea la Los Angeles, în urma unor manifestaţii împotriva unor arestări în forţă ale unor migranţi de către poliţia federală a imigraţiei ICE.

Spre deosebire de cele 50 de state americane, Washingtonul operează în cadrul unei relaţii speciale cu statul federal, care-i limitează autonomia.