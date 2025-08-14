Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit, pe sub Canalul Mânecii: „Ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”

Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania, accesibilă în prezent cu corespondenţă, relatează AFP, conform News.ro.

”Ne angajăm ca, în următorii ani, primele trenuri să circule direct pe sub Canalul Mânecii între Germania şi Regatul Unit”, a anunţat miercuri într-un comunicat ministrul german al Transporturilor Patrick Schnieder.

În această perspectivă, probleme referitoare la controale de frontieră şi de securitate urmează să fie discutate ”cu gestionarii infrastructurilor şi companiilor feroviare interesate”, a precizat el.

Din cauza unor constrângeri operaţionale, reglementare şi economice, legături sunt posibile în prezent doar cu corespondenţă – via Bruxelles sau Paris.

”O legătură directă ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”, estimează Patrick Schnieder.

Acest proiect prezintă un ”potenţial economic (…) uriaş”, a apreciat, la rândul său, ministrul britanic al Transporturilor Heidi Alexander.

O legătură feroviară directă între cele două ţări ”ar contribui la crearea unor noi locuri de muncă şi ar consolida conexiuni comerciale importante, care constutuie baza relaţiilor noastre economice cu Germania”, potrivit ministrului britanic.

În iunie, operatorul feroviar internaţional Eurostar şi-a anunţat intenţia de a propune, pentru prima oară, o legătură directă între Germania şi Regatul Unit, printr-o lărgire a reţelei actuale care leagă mai ales Londra, Bruxellesul, Amsterdamul şi Parisul.

Eurostar prevede să deservească în mod direct Frankfurtul şi Geneva până la începutul anilor 2030.