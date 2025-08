Revenirea liniilor de bronz: modă, pericol și lecțiile unui supraviețuitor de melanom

Într-un videoclip viral de pe TikTok, influencerul Jemma Violet aplică cu grijă o spumă de bronz fals pe piept, umeri și bikini. Cu o naturalețe dezarmantă, le explică urmăritorilor cum pot obține „liniile de bronz perfecte” fără expunere la soare: „Asigurați-vă că vă faceți brațele și totul… și apoi așteptați câteva ore înainte de a-l spăla.” Câteva cadre mai târziu, apar rezultatele, dungi albe contrastante, perfect definite, pe un fundal arămiu, relatează BBC.

Această imagine ar fi fost de neconceput în urmă cu câteva decenii. În anii ’90, liniile de bronz erau considerate inestetice, semne jenante ale unei plajări neglijente. Astăzi, însă, ele au fost reabilitate spectaculos. De la conținut viral pe rețelele sociale la podiumurile de modă, liniile de bronz sunt din nou în centrul atenției, iar unii utilizatori apelează chiar la bandă adezivă pentru a obține acel contrast cât mai clar pe piele.

„Liniile de bronz nu mai sunt o imperfecțiune,” explică Jemma. „Au devenit simboluri ale verii și ale unui stil de viață activ.”

Dar această obsesie pentru bronz, fie el natural sau fals, are și o latură întunecată. În paralel cu entuziasmul pentru bronzul artificial, pe TikTok apar clipuri alarmante sub hashtaguri precum #sunburntanlines sau #sunpoisoning. Tineri și tinere își arată pielea roșie, uneori aproape violacee, arsă sever de soare. Unii cer ajutor, alții își etalează arsurile cu mândrie. „No pain, no gain,” afirmă o adolescentă cu un zâmbet reținut.

Istoria esteticii bronzului este complexă. În epoca victoriană, pielea arsă de soare era semnul unei vieți muncite, neprivilegiate. În anii 1920, un bronz ușor sugera vacanțe luxoase și rafinament. Apoi, în anii ’60-’70, moda bronzului extrem a explodat, cu uleiuri de gătit și pături reflectorizante ca „trucuri” populare. Dar odată cu creșterea cazurilor de cancer de piele și apariția dovezilor privind efectele nocive ale razelor UV, discursul s-a schimbat.

Pentru Jak Howells, un tânăr de 26 de ani din Swansea, această lecție a venit prea târziu.

„Eram dependent de șezlonguri,” mărturisește el. A început să le folosească la 15 ani, iar până la 19 ani mergea de cinci ori pe săptămână. Deși știa că expunerea excesivă la UV era riscantă, complimentele primite pentru bronzul său îi alimentau obiceiul. Totul s-a schimbat când mama lui a observat o aluniță sângerândă.

În decembrie 2021, Jak a fost diagnosticat cu melanom, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele. A urmat o intervenție chirurgicală dureroasă și luni de imunoterapie. Medicii i-au spus că, dacă tratamentul nu funcționează, mai are un an de trăit. A supraviețuit, dar prețul a fost uriaș.

„Boala m-a transformat într-o umbră a mea,” spune Jak. „Am trăit din scanare în scanare, din tratament în tratament.”

Melanomul, spun experții, este în creștere alarmantă în Marea Britanie, cu aproape 30% în ultimul deceniu. Megan Fisher, de la Cancer Research UK, atrage atenția asupra efectelor arsurilor solare din trecut și a volumului mare de dezinformare de pe internet: „Doar o singură arsură la soare la doi ani îți poate tripla riscul de cancer de piele.”

Mai grav, spune Dr. Kate McCann, este că mesajele false, precum ideea că loțiunile cu SPF ar cauza cancer, au devenit virale: „Suntem martorii unei pierderi uriașe în educația pentru sănătate. Mesajul că soarele este benefic și că SPF-ul e periculos este pur și simplu greșit.”

În timp ce unele ingrediente din cremele de protecție solară au un impact negativ asupra mediului marin, nu există nicio dovadă că acestea ar afecta sănătatea umană. Există, în schimb, numeroase variante naturale, pe bază de zinc sau minerale, pentru cei preocupați de compoziția chimică.

Pentru Jak, experiența a lăsat urme adânci, dar și o nouă misiune: aceea de a vorbi deschis despre pericolul bronzului obținut cu orice preț. Vindecat în decembrie 2022, astăzi creează conținut educativ și spune că nu mai iese din casă fără să aplice SPF.

Înapoi pe TikTok, Jemma, deși promotoare a bronzului estetic, subliniază și ea importanța protejării pielii. „Deteriorarea pielii este reală,” spune ea. „Noi nu susținem expunerea periculoasă la soare.”

Într-o eră în care frumusețea vine cu riscuri reale, povestea lui Jak și vocea influenceriței Jemma oferă un contrast grăitor: între obsesia pentru estetic și lecțiile dure ale realității. Bronzul poate fi dorit, dar sănătatea nu trebuie sacrificată niciodată pentru modă.