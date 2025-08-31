Mină marină descoperită pe plajă, la Vadu / A fost neutralizată
O mină marină care a fost descoperită, duminică, pe plajă la Vadu a fost neutralizată, transmite News.ro.
”Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19.15”, a transmis, duminică seară, Ministerul Apărării.
Sursa citată a precizat că s-a constatat că a fost vorba despre o mină marină de contact.
Aceasta a fost transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20.30.
