Kazahstan anunţă că un angajat al Ministerului Apărării acuzat de spionaj a fost arestat în Polonia
Ministerul Apărării din Kazahstan a anunţat miercuri că unul dintre angajaţii săi a fost arestat în Polonia, care anunţase anterior că a reţinut un cetăţean străin acuzat de spionaj, relatează AFP, citată de Agerpres.
Ministerul a afirmat pe Telegram că „un angajat al biroului ataşatului militar kazah a fost reţinut de forţele de ordine poloneze”.
Serviciul polonez de contraspionaj (ABW) a declarat că a arestat pe 30 iulie un „cetăţean al unei ţări asiatice create după destrămarea Uniunii Sovietice”, o descriere care corespunde mai ales Kazahstanului.
„Acesta a fost identificat ca fiind un ofiţer al serviciilor de informaţii militare care opera sub acoperire diplomatică într-o ţară europeană”, a declarat ABW.
Potrivit acestei surse, suspectul a desfăşurat „activităţi de spionaj care ameninţau securitatea Poloniei şi a structurilor militare aliate”.
Contactate de AFP pentru a afla dacă bărbatul arestat este un angajat al ministerului kazah, serviciile poloneze nu au răspuns imediat solicitării.
