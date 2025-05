Lewis Hamilton se chinuie la Ferrari: Explicațiile unui fost inginer F1 al Scuderiei

Aventura lui Lewis Hamilton la Ferrari nu este una pe măsura așteptărilor, pilotul britanic fiind departe de vârful ierarhiei din Formula 1. În plus, este întrecut constant de coechipierul Charles Leclerc. Rob Smedley, fost inginer la Ferrari, face o analiză a situației pe care o traversează Lewis.

Cunoscător al lumii Formulei 1 și fost inginer chiar la Scuderia Ferrari, Rob Smedley a oferit o analiză clară a problemelor cu care se confruntă Hamiton la echipa de la Maranello.

Aflat într-un con de umbră din punct de vedere al rezultatelor, Lewis se chinuie în acest debut de sezon alături de monopostul SF-25 al celor de la Ferrari.

În cadrul podcastului F1 Nation, Rob Smedley deschide abrupt discuția despre problemele lui Lewis Hamilton de la Ferrari: monopostul Ferrari este instabil pe partea spate, iar acest lucru afectează direct stilul de pilotaj al lui Lewis.

„Când ai un viraj de mare viteză, ai nevoie de un spate foarte stabil al monopostului. Lewis nu are acea încredere, iar el nu poate scoate maximul”, spune Rob Smedley.

Cu o experiență bogată în cadrul echipei, Charles Leclerc nu este la fel de afectat de această instabilitate pe partea spate a monopostului Ferrari. Avem de-a face cu un contrast care amplifică tensiunile interne.

Un alt aspect la care Ferrari a suferit destul de mult în ultimii ani este cel al strategiei. Nu putem vorbi despre prea multă inspirație în momentele delicate ale cursei.

La Miami, am avut parte de un alt episod care să arate această carență a conducerii Scuderiei.

Hamilton a fost blocat ture întregi în spatele lui Leclerc până ca echipa să dea ok-ul pentru o depășire venită pe baza unui ordin de echipă.

Ferrari a ezitat, iar în cele din urmă totul era prea târziu: Scuderia nu a câștigat vreun punct în plus de la Miami față de situația din acel moment.

„Nu există o singură problemă, sunt multe aspecte mici care, împreună, limitează performanța. Diferența se face la 2-3 zecimi pe tur”, transmite Rob Smedley.

Ferrari are nevoie de multe îmbunătățiri: aerodinamică, stabilitate, plus strategie. Vorbim despre o combinație de factori care necesită răbdare, analiză și îmbunătățiri continue.

Marea problemă este însă aceea că Ferrari nu are timp pentru toate acestea, concurența fiind deja cu un pas înainte.

