Toto Wolff, șeful Mercedes, explică de ce Hamilton a plecat la Ferrari

După 12 ani fructuoși, colaborarea dintre Toto Wolff și Lewis Hamilton a luat sfârșit, cu britanicul cucerind 6 titluri mondiale în Formula 1. La câteva luni după ce au apucat-o pe drumuri diferite, șeful Mercedes Racing explică de ce pilotul britanic a ales să semneze cu Ferrari: „avea nevoie de o reinventare.”

Hamilton a petrecut 12 ani minunați la Mercedes, perioadă în care a cucerit șase din cele șapte titluri mondiale pe care le are în palmares.

În urmă cu un an de zile, Lewis a suprins multă lume atunci când a anunțat că a semnat cu marea rivală Ferrari. Aventura de până acum de la echipa cu sediul la Maranello este una cenușie, rezultatele lipsind pentru multiplul campion al lumii.

Cu toate că reprezintă interese diferite în acest moment, Wolff și Hamilton sunt în continuare buni prieteni, după cum mărturisește șeful echipei de F1 a celor de la Mercedes.

„Sunt în continuare prieten bun cu Lewis”, și-a început Wolff discursul, citat de RacingNews365.

„Am petrecut mult timp cu el, am călătorit în toată lumea. Am ajuns la un punct anul trecut când, știi, este ca și cum ai petrece 12 ani la rând în vacanță cu cel mai bun prieten al tău. La un moment dat îți spui: Ei bine, poate faci altceva de data asta. Iar Lewis avea nevoie de o reîmprospătare, de o reinventare”, transmite Wolff.

Din persectiva lui Lewis, trecerea la Ferrari este una logică, spune Wolff. Este o echipă iconică, iar cei mai mulți dintre piloți vor ca de-a lungul carierei să conducă pentru Scuderie în Marele Circ.

„Ferrari este o echipă iconică, nicio îndoială despre asta. Cu siguranță a primit și o motivație financiară care a fost interesantă pentru el”, completează Toto Wolff.

Alături de Toto la Mercedes, Lewis a bifat 84 de victorii și șase titluri mondiale.

