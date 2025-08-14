Cântecul viral pentru copii „Baby Shark” nu a fost plagiat în Coreea de Sud, a decis Curtea Supremă de la Seul / Autorul american a intentat proces acum șase ani

Cântecul viral pentru copii „Baby Shark” nu constituie plagiat, a decis joi Curtea Supremă din Coreea de Sud, confirmând decizia unui tribunal de primă instanță care respinsese plângerea unui compozitor american.

Cu versurile sale antrenante „Baby Shark doo doo doo”, videoclipul „Baby Shark Dance” este cel mai vizionat de pe platforma YouTube, cu peste 16 miliarde de vizualizări, adică aproximativ dublu față de „Despacito” (Luis Fonci) sau de cântecul pentru copii „Wheels on the Bus”, scrie France Presse.

În 2019, compozitorul newyorkez Johnny Only a intentat un proces la Seul, invocând faptul că, prin piesa „Baby Shark” (2015), startup-ul educațional sud-coreean SmartStudy a copiat una dintre piesele sale lansate în 2011.

El a cerut o despăgubire de 30 de milioane de woni (aproximativ 18.500 de euro), acuzând SmartStudy că a copiat elemente din opera sa, în special linia de bas și ritmul.

SmartStudy, cunoscută acum sub numele de The Pinkfong Company, a replicat că versiunea sa era o adaptare a unui cântec tradițional pentru copii din America de Nord, neprotejat de drepturi de autor.

Un tribunal de primă instanță a achitat The Pinkfong Company în 2021. Decizia a fost confirmată de o curte de apel în 2023, ceea ce a fost contestat de Johnny Only.

„Toate apelurile au fost respinse și deciziile tribunalului de primă instanță au fost confirmate”, se arată în documentele judiciare consultate de AFP.

Contactați de AFP, Johnny Only și The Pinkfong Company nu au răspuns imediat.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune canadian CBC în 2019, Johnny Only a declarat că a creat o versiune a „Baby Shark” adaptată pentru copii mici în 2011, pornind de la o melodie despre un atac sângeros al rechinilor.

„Am fost primul care a făcut asta (a rescris cântecul), știi? Și, în esență, versiunea Pinkfong face același lucru.”