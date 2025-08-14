Pensie de un leu, în Timiș, pentru o persoană care a lucrat o zi / Cea mai mare: peste 46 de mii de lei, primită de un fost aviator

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în judeţul Timiş, la finalul lunii iulie, este în uşoară scădere în acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cea mai mare aflată în plată fiind de 46.267 de lei şi o încasează un aviator, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cea mai mică pensie este de 1 leu şi o primeşte o persoană care a lucrat doar o zi.

„La nivelul judeţului Timiş, la sfârşitul lunii iulie 2025 avem înregistraţi 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeaşi perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei şi face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcţie de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar şi de o singură zi pentru obţinerea unei pensii de invaliditate”, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Timiş, Cristian-Aron Mircea.

Cel mai mare cuantum al unei pensii obţinute pe bază de contributivitate este de 33.905 lei şi o primeşte un beneficiar care a activat în mediul privat.

La nivelul judeţului Timiş sunt înregistraţi 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public, în uşoară scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cel mai mic cuantum al unei pensii de serviciu este de 2.967 de lei şi face parte categoria profesională Magistraţi.

Cristian-Aron Mircea a mai spus că numărul de pensionări anticipate nu a crescut, ca urmare a măsurilor de austeritate anunţate de Guvernul Bolojan, dar este posibil ca, din luna septembrie, numărul unor astfel de solicitări să fie mai mare.