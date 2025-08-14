Consiliul Judeţean Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziţia microbuzelor electrice în valoare de 61 de milioane de lei / A găsit o nouă sursă de finanţare europeană

Consiliul Judeţean (CJ) Buzău a cerut suspendarea contractul pentru achiziţia a 61 de microbuze electrice în valoare de 61 de milioane de lei, proiect derulat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), după ce a identificat o nouă sursă de finanţare europeană prin intermediul căreia să asigure plata mijloacelor de transport, transmite Agerpres.

CJ Buzău are în implementare un proiect prin care urmăreşte dotarea unităţilor de învăţământ cu microbuze electrice, proiect finanţat prin PNRR şi încheiat cu Ministerul Educaţiei. Microbuzele electrice sunt destinate unui număr de 61 de comune, 35 dintre ele, între care Bisoca, Bozioru, Cătina, Chiojdu, Gura Teghii, Lopătari, Săruleşti, Vintilă Vodă sau Zărneşti aflându-se în zone izolate, defavorizate, cu marginalizare medie sau severă.

Conform CJ, valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanţare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, valoarea TVA aferentă este de 5.732.786,40 lei.

„În cadrul proiectului, în urma derulării procedurii de achiziţie publică, s-a încheiat contractul de furnizare microbuze electrice (…) Valoarea totală a contractului este de 61.701.500,00 lei (TVA inclus) din care: 51.850.000,00 lei (valoare fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 9.851.500,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este 13.09.2023 – 30.09.2025. CJ Buzău a solicitat Ministerului Educaţiei prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, întrucât a fost identificată o nouă sursă de finanţare europeană, prin Programul Regional Sud-Est, prin care să fie asigurată contribuţia ce revenea în sarcina UAT Judeţul Buzău, respectiv 30.512.739,60 lei cu TVA. De asemenea, în data de 12 august, UAT Judeţul Buzău, în calitate de achizitor, a notificat ofertantul câştigător despre intenţia de suspendare a executării contractului până la data de 01 octombrie 2025. Contractul de furnizare microbuze este un contract în derulare, nu s-a făcut recepţia microbuzelor şi nu s-a efectuat nicio plată”, a transmis, pentru AGERPRES, CJ Buzău.

Potrivit administraţiei judeţene, anterior, la licitaţia pentru atribuirea contractului s-a prezentat o singură societate. Comisia de licitaţie din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă în două rânduri, însă atât Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), cât şi Curtea de Apel Ploieşti au dat câştig de cauză ofertantului.

„De asemenea, dorim să facem următoarele precizări referitoare la procedura de achiziţie publică: Comisia de licitaţie din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă (…) de două ori, astfel: în etapa de evaluare tehnică. Ofertantul a contestat decizia Comisiei de evaluare la CNSC şi i-a fost admisă contestaţia. În etapa de verificare a experienţei similare – ofertantul a contestat din nou decizia la CNSC şi i-a fost admisă. CJ Buzău a atacat şi în instanţă, la Curtea de Apel Ploieşti, cele două decizii CNSC, dar ofertantul a avut câştig de cauză, decizia fiind definitivă”, informează CJ Buzău.

Instituţia mai arată că preţul pentru un microbuz electric în cadrul contractului este de 850.000 lei, fără TVA, aproximativ 1.000.000 lei cu TVA.